看婦科常被問「有吃膠原蛋白？」 一票醫師揭問題是它

不少人會吃保健食品，補充各式營養素，應多留意成分。一名女網友透露，自己去檢查乳房時不只被一位醫師詢問是否有吃膠原蛋白，讓她感覺醫師是否暗示不要吃膠原蛋白比較好，釣出一票醫師回應，直言要小心的是其他添加物。

一名網友在Threads上發問，為什麼去女性去檢查乳房，都會先被詢問「有在吃膠原蛋白嗎？」，自己去了兩間都有被問過，如果說有就會大概問一下成分是什麼的，讓她好奇為何醫護要這樣問，「建議不要吃嗎？」

選購膠原蛋白留意添加物

貼文吸引不少醫師留言回覆，「婦科路過，遇到肌瘤變多變大的，停經後出血的，十個裡面八九個問起來都有在吃膠原蛋白。膠原蛋白本身不是問題，而是因為廠商為了達成美容效果，加了類似荷爾蒙的成分」、「很多膠原蛋白都有加一些有的沒的添加物，所以都有可能影響雌激素」、「的確很多病人會問膠原蛋白可不可以吃，其實膠原蛋白本身對於囊腫或乳癌目前沒有證據顯示有刺激的效果，但主要是有些複合式的膠原蛋白產品會增加會刺激的類雌激素添加物」。

膠原蛋白人體可自行合成

衛福部食藥署曾闢謠指出，膠原蛋白為人體本身就可自行合成之物質，並以不同形式存在於皮膚、骨骼、軟骨、韌帶、肌腱、血管壁和結締組織等部位，也是維持肌膚彈性的要素之一，但非需仰賴額外補充的特殊物質。

而且口服的膠原蛋白食品經過消化作用，變成小分子的胺基酸，未必能在體內重新合成膠原蛋白；塗抹式的膠原蛋白化粧品塗抹於肌膚，僅可能達到表面保濕、潤澤肌膚的效果，無法吸收再利用。

食藥署提醒，民眾若想靠吃來補充膠原蛋白，除了魚皮、軟骨之外，應多攝取豆類、魚類等優質蛋白質，加上豐富多元的蔬菜、水果、堅果等，均衡飲食對膠原蛋白的合成更有幫助。

