看媽滑進摩鐵誤以為遭詐騙！兒目擊報案成偷吃鐵證 半百婚決裂

台南一名男子誤以為老母親和人進汽車旅館是遭詐騙，報案後卻被警方告知是外遇案件。（示意圖，Pexels）

台南一對結婚近50年的老夫妻，先生發現妻子外遇後告上法院，控訴她和小王長期交往，還曾進出汽車旅館，其中一次還被兩人獨子目擊，老夫妻兒子出庭作證，表示曾看母親上汽車旅館，原以為遭詐騙，報警後被告知母親與外遇對象在恩愛，台南地院審理後，判小王須賠償精神慰撫金40萬元。全案可上訴。

判決書指出，兩夫妻約在1977、1978年結婚，婚後育有1子，未料在結婚近50年後，先生發現妻子2021年起長期外遇小王，供稱掌握大量曖昧、露骨對話內容，還控兩人分別在今年1月4日及3月8日前往汽車旅館，因此憤而提告求償精神慰撫金51萬元。

廣告 廣告

老夫妻兒子則作證，去年12月及今年3月間曾跟在母親後面外出，親眼看見她上車並前往汽車旅館，他原以為母親遇到詐騙，所以今年3月8日選擇報警，不過警察進房查看後，才得知母親與小王有不正當交往、外遇。

法院審理，考量老夫妻兒子沒有必要冒著父母婚姻破裂風險做不實陳述，認為證詞應屬可信，並綜合其他證據考量，及原告、被告家庭背景及收入等條件，最終判處小王須賠償40萬元為適當，逾此部分則難認有據。全案仍可上訴。





更多《鏡新聞》報導

女工程師室內衝浪染食腦蟲就醫6天亡 家屬求償千萬業者免賠

再婚父母「摔對方小孩」監視器畫面嚇瘋網 台中市府協同警追案

北市恐攻後維安勤務加重 民眾奔中正一分局送暖！員警收打氣紙條