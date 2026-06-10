看字扭曲別誤當老花 黃斑部病變恐悄悄上門

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【健康醫療網／記者陳靖安報導】48歲王老師平時需長時間寫黑板授課，近半年來右眼視力逐漸模糊，看報紙與手機文字甚至出現扭曲變形。起初他以為只是老花眼，但症狀持續惡化，到診所檢查後發現是黃斑部皺褶。一度擔心影響教學、不敢站上講台的他，經親友介紹至仁愛長庚合作聯盟醫院（大里仁愛醫院）視網膜科何明芝醫師門診接受治療，透過黃斑部手術清除增生薄膜後，視力逐步改善，也重新找回教學熱情與自信。

黃斑部掌管細節視力 病變恐影響生活

何明芝醫師表示，黃斑部位於視網膜中央，負責精細視力與細節辨識，一旦病變，將直接影響閱讀、開車及日常活動。常見黃斑部疾病包括黃斑部皺褶與濕性黃斑部病變，雖成因不同，但都可能造成視力下降與影像扭曲，需要及早診斷與治療。

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黃斑部皺褶是視網膜表面形成增生薄膜，牽拉視網膜後造成視力模糊與影像變形。若症狀明顯或已影響生活品質，可考慮接受黃斑部皺褶清除手術。何明芝醫師表示，藉由高速玻璃體切除儀，透過高頻率切割，有助於清除玻璃體組織，降低視網膜牽引力，搭配小切口微創技術，可提高手術安全性、縮短恢復期並減少術後不適。不過，是否需要手術，仍須由專科醫師依視力變化及影像檢查結果評估。

濕性黃斑部病變 恐短時間視力惡化

另一類常見疾病為濕性黃斑部病變，主要因異常新生血管增生，造成滲漏、出血與視網膜水腫。患者可能在短時間內出現視力下降、中央黑影或影像嚴重扭曲。何明芝醫師指出，目前主要治療方式為眼內注射抗血管內皮生長因子藥物，以抑制異常血管增生與滲漏，透過規律追蹤與適當治療，有助避免不可逆視力喪失。

單眼模糊別輕忽 每天自測幾秒鐘

何明芝醫師提醒，黃斑部病變初期多從單眼開始，容易被誤認為老花眼或視覺疲勞而延誤治療。高風險族群包括高齡者、糖尿病患者、高度近視者、抽菸者，以及曾接受眼科手術或有視網膜疾病病史者。隨著現代人長時間近距離使用3C產品，高度近視人口增加，黃斑部病變也呈現年輕化趨勢。

她建議民眾每天花幾秒鐘，以「睜一眼、閉一眼」方式觀察磁磚或門框線條是否扭曲、是否出現中央黑點或視野不對稱，一旦發現異常，應及早就醫檢查，把握早期診斷與治療時機，守護視力與生活品質。

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=68703

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