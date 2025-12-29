看守所內遭舍友性侵痛醒：被用手指插X門！監視器拍他還「聞手指3秒」

社會中心／苗栗報導

一名受刑人趁舍友熟睡之際實施侵犯。（示意圖，非當事者／pixabay）

苗栗看守所驚傳受刑人性侵醜聞。一名男受刑人於2024年4月間，趁同房室友熟睡之際，將手伸入對方私密處性侵得逞。被害人因劇痛驚醒後恐懼求助，被告雖辯稱雙方只是在「嬉鬧」，但二審高等法院勘驗監視器畫面，清楚拍下被告犯案後竟有「嗅聞手指3秒」的詭異動作，認定其罪證確鑿，駁回上訴，維持一審3年10月有期徒刑判決確定。

根據判決書指出，這起事件發生於民國2024年4月某天的晚間21時許，地點位於法務部矯正署苗栗看守所的一間舍房內。當時該舍友正側躺熟睡，與其同房的受刑人見機不可失，先是將手伸進被窩撫摸該舍友臀部，見對方毫無反應，竟萌生淫念，將手指伸入舍友內褲並進行侵犯。

廣告 廣告

監視器畫面也記錄下，該名舍友當下因疼痛雙腳劇烈抽動並驚醒，但因過度驚嚇一時不知如何反應，而實施侵犯的受刑人誤以為對方仍在睡，竟還持續撫摸，直到發現有其他舍友下床活動才停手。

A男在驚恐中寫紙條給另一名室友求救，寫道「遭用手指插入XX」、「很恐怖怎麼辦？」之後，在室友建議下按鈴通報管理員。然而，該受刑人在偵訊時矢口否認性侵，辯稱只是「玩鬧」、「開玩笑摸屁股」，甚至反咬該舍友事後寫紙條恐嚇自己，是為了索討20萬元賠償金才誣告，並稱這起案件僅有對方的指述，並無其他直接證據能夠證明為由，企圖脫罪。

法院審理時，勘驗了關鍵的監視器畫面，清楚拍下該受刑人的手部在舍友臀部位置異常抽動，且在犯案後將手抽出，特地拿到鼻前「嗅聞」約3秒鐘。法官認為，若僅是單純撫摸臀部，何須特地聞手指？此舉佐證了手指曾進入被害者隱私部位的事實。加上受害人案發後情緒崩潰、證詞始終如一，且性侵案未必都會留下明顯傷痕或DNA（因清洗或分泌物因素），最終不採信被告辯詞。

苗栗地方法院一審依《刑法》乘機性交罪判處受刑人有期徒刑，他不服提起上訴。不過，高等法院審理認為，被告無視監所紀律，利用室友熟睡之際侵犯性自主權，造成被害人身心受創，且犯後飾詞狡辯、毫無悔意，最終駁回上訴，維持原判。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

更多三立新聞網報導

小吃攤工讀生搞上闆娘傳「想親一個」店後大膽擁吻全被拍…老闆氣提告

蝦皮取貨驚見「死人毛巾盒」包裝…買家超毛：解鎖秒取秒退的成就！

找嘸貓竟嗆「殺狗抵命」…高雄豪宅女絕望墜樓 家屬：他眼睜睜看她去死

7.0強震夫抱女拔腿跑！沒穿褲妻遭吼「去救兒」網笑翻：地位很明顯

