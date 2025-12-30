看守所爆性侵！深夜陶醉聞舍友私處味道 手指直插進屁股

（社會中心／苗栗報導）苗栗地區發生一起駭人聽聞的獄中性侵案件。一名男子「阿傑」（化名）因案入獄，與舍友「阿盛」（化名）同住一間舍房，卻趁對方熟睡之際伸手侵犯，甚至事後還做出嗅聞生殖器的動作。苗栗地方法院依「乘機性交罪」判處阿傑3年10個月徒刑，二審維持原判，全案仍可上訴。

根據判決書內容，事件發生於2024年4月，當時阿盛側躺熟睡，阿傑起了歹念，趁機將手伸入對方內褲，並在未經同意情況下以手指侵入私處。阿盛痛得驚醒，嚇得不敢出聲，只能以紙條向同房舍友求助，寫下「阿傑用手指插我XX」求救。由於當下夜深無法通報，直到隔日舍友向獄警報告後，事件才曝光。

廣告 廣告

示意圖／苗栗地區發生一起駭人聽聞的獄中性侵案件。（擷取自 免費圖庫 freepik）

事後阿傑辯稱，當晚兩人只是「開玩笑」，承認有摸對方屁股，但否認有深入侵犯，還反指阿盛誣陷並勒索20萬元。不過，法官調閱舍房監視器後發現，整個過程清楚拍下阿傑伸手侵犯的行為，甚至事後還聞右手約3秒鐘，舉動令人側目。

此外，阿傑在收容人訪談與警詢時供詞反覆，先稱「睡覺時無意識摸到」，後又改口為「只是開玩笑」，前後矛盾。法官認為其辯解顯屬卸責之詞，難以採信。

苗栗地院審理後認定，阿傑趁舍友熟睡無防備之際伸手侵入，行為已構成乘機性交罪，判處有期徒刑3年10個月。阿傑不服上訴，經高等法院台中分院審理後駁回，維持原判，全案仍可依法再上訴。

更多引新聞報導

H罩杯女神九份散步！豐滿上圍全現形 網傻：這兩粒手抓不住

最後的早餐！老友相約空中聚會碰撞墜毀 火球吞噬雙亡

