看守所犯人熟睡中痛醒！驚覺「屁股被捅」崩潰求助…舍友還辯：不小心摸到

法務部矯正署苗栗看守所發生性侵事件！一名受刑人趁舍友熟睡時，竟見色起意、以手指侵入對方，事後甚至還以「睡覺時不小心摸到」為由否認犯行，還反控對方曾向自己索賠。苗栗地方法院勘驗監視器審理後，認定該受刑人構成乘機性交罪，一審判其3年10月有期徒刑；二審認為量刑妥適，駁回上訴。

根據判決書，苗栗一名洪姓男子因犯案入獄，與阿明（化名）同為苗栗看守所舍房舍友，怎料洪男2024年4月14日晚間9時38分許看見阿明側躺在地鋪上熟睡時，竟見色起意、趁機猥褻，先是隔著內褲撫摸阿明臀部，發現阿明仍未醒來，食髓知味的洪男接著伸手進入阿明內褲，以手指插入其隱私部位，痛得阿明雙腳抽動而驚醒，但當下因驚慌失措而未立即反抗。

洪男誤以為阿明仍在熟睡，便繼續撫摸其臀部，直到同房舍友下床活動才停手；事發後，阿明立即以紙條向同房舍友求助，隨後被舍友建議通報。獄警到場後，先將洪男調離舍房，並製作筆錄，隨後通報警方處理，並安排阿明隔日下午前往醫院驗傷，全案隨之曝光。

不料，洪男在檢警調查期間隨坦承曾撫摸阿明臀部，但否認對其指侵，只是洪男供詞前後矛盾，先是在收容人訪談紀錄時表示「是在睡覺無意識的狀態下不小心摸到」，後來又在警詢時改稱「我是看阿明跟別人玩的時候有摸他屁股，所以我才會跟他開玩笑摸他屁股」，還反控阿明事後曾向他索賠20萬元。

對此，苗栗地院審理期間勘驗舍房監視器畫面後發現，洪男當晚9時39分起多次觸碰阿明臀部，並數度伸入短褲內，又見阿明後來雙腳突然抽動，與其「因疼痛驚醒」的說法一致，也無誣告動機，證詞具高度可信性；反觀洪男說辭反覆、顯見避重就輕之情，不足採信。此外，阿明的舍友證稱，阿明向他求助時神情慌張、聲音顫抖，反覆表示「怎麼會發生這樣的事情」，符合性侵被害人事後的心理反應。

法院審理後，認為性侵案件並非一定會留下明顯傷勢或DNA，且阿明於隔日依看守所規定清洗身體，未採得檢體屬合理情況，綜合上述證據，法院認定洪男趁阿明熟睡、不知抗拒時對其指侵，已構成乘機性交罪，且洪男事後否認犯行、未與阿明和解，對阿明身心造成重大衝擊，惡性非輕，最終判處洪男有期徒刑3年10個月。洪男不滿判決上訴，案經高等法院台中法院審理後，認為原審量刑已充分考量犯罪動機、手段，也未違反比例原則，因此駁回上訴，全案仍可上訴。

