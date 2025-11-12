看守所跨年！台南男灌16瓶啤酒撞死人肇逃 法官裁定續押2月
〔記者王捷／台南報導〕男子吳銘恭在小吃部灌了16瓶啤酒後涉嫌撞死人，還求30萬交保被打臉，台南地方法院認為，他犯後離場又藏匿，仍有逃亡與串證疑慮，很難用具保替代羈押，所以裁定續押並禁見2個月，從11月14日起執行，可能押到跨年。
吳銘恭涉嫌酒駕致死，在檢方起訴後，台南地院8月14日訊問，吳男坦承過失致死、過失傷害與肇事逃逸，否認不能安全駕駛致死。從檢方送交的羈押審查資料中可以發現，吳銘恭在小吃部消費單據出現啤酒16瓶與金額8500元等情，法院在原本的裁定認為，是否酒駕與酒測數值仍待釐清，而且吳銘恭否認酒駕的說法與現有資料不吻合，可信度不足，檢方呈現這些說法，用意是認為應該繼續羈押，釐清這些證據。
法院指出，吳男案發後請友人協助躲避，隔2日才到案，行跡顯示有逃亡與串證可能，基於刑事訴訟法對審判中延長羈押的要件與期間限制，若仍有羈押原因且具必要性，法院可以裁定繼續羈押。合議庭審酌吳男的狀況從收押以來情勢未變，他涉及公共危險致死、不能安全駕駛、過失傷害與肇事逃逸等多罪，情節重大，有續押的必要。
羈押期將快到的時候，吳男聲請30萬元交保，他自稱希望外出工作賠償被害人，家中情況也不能讓他逃亡；律師也主張，多名證人已重複受訊，串證可能性低，請求改採具保。法院調卷確認，全案訂於11月24日進行第二次協商程序，但是從客觀情事來看，還是難以保證未來訴訟可以順利進行，因此裁定從11月14日起延長羈押2個月並禁止接見通信。
☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆
更多自由時報報導
鳳凰颱風來了！11縣市+花蓮部分放假 11/12停班課一次看
造謠捐80億歐元換蕭美琴演講 男回國嗆：把反串文當真的腦子有問題
滿堂紅餐飲公司淪詐團洗錢共犯 檢警拘提20人、負責人遭聲押
變弱鳳凰還會放假嗎？11/13停班課一次看 17縣市宣布了
其他人也在看
台南市長選舉成敗 攸關2028大選
民進黨立委陳亭妃12日完成台南市長黨內初選登記，強調2026台南的勝敗決定2028年中央能否穩定執政；同黨競爭對手林俊憲則重申他想成為「桶箍」，修補過去因議長跑票、叛逃事件造成的裂痕。同樣擬參選台南市長的藍委謝龍介直言，陳亭妃將地方選舉訴諸2028大選，是想吸引當初投賴的綠營中間選民支持。中時新聞網 ・ 5 小時前
台南焚化爐除役後 地方盼改建公園
台南市每天生產垃圾量約1800噸，但現有2座焚化爐的處理缺口每天450噸。興建中的安南區城西焚化廠更新爐目前建造進度約9成，預計明年上半年完工，但為加速去化暫存垃圾，新爐啟用後，舊爐將再延役8至10年。議員要求，地方長期承擔環境負荷，舊爐退役後應改建為公園，市府也應回饋補償。中時新聞網 ・ 5 小時前
13萬誆走勞力士Daytona 酒店妹一句：我也被「框」全身而退
蔡姓錶商想賣稀有的勞力士迪通拿（Daytona）系列名錶，指控楊姓酒店妹與黃姓男友（通緝中）設局，拿13萬元訂金誆走金錶失聯，對楊女提告詐欺、求償280萬元，但楊女翻臉不認男友，聲稱只是被「框（酒店術語，帶小姐出場）」，對犯罪並不知情，楊女刑事、民事都脫身。自由時報 ・ 12 小時前
謝侑芯命案調查報告出爐！大馬警「查無黃明志犯案證據」 明天將保釋
《中國報》報導，馬來西亞總檢察長丹斯里莫哈末杜蘇基指出，黃明志預計將於明日在警方擔保下獲得保釋；對於黃明志是否與謝侑芯死因有關，總檢察署在警方調查報告中，尚未發現任何直接聯繫的線索。他強調。已指示警方進一步查明，如有新證據會採取相應行動，總檢察署亦將於明...CTWANT ・ 12 小時前
灌16瓶酒撞死人？躲2天投案押7個月！清潔員「掛心妻小」求具保遭打臉
台南吳姓男清潔員今年撞死人後涉嫌肇事逃逸、酒駕，被裁定羈押禁見，從偵查階段到起訴、移審累計關押7個月，吳男不斷懇求具保，藉工作籌措賠償金，強調掛心年邁父母及妻小不會逃亡；但此案他只坦承肇事、否認酒駕，卻被查出案發當時，消費帳單有16瓶啤酒，犯後藏匿2天才投案，法官認仍有續押必要，因此裁定明天（14日）起，延長羈押禁見2月。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
三寶過濾器立功！台中女「切西瓜」自撞庇護島 轎車慘翻肚側躺路上
台中市沙鹿區驚見翻車現場！昨（11）日下午3時許，有輛轎車行經中山、沙田路口時，疑似為了「切西瓜」左轉駛入車道及未注意前方路況，直接撞上行人庇護島，整輛車瞬間側翻，嚇壞路過的用路人。此，網友也感嘆「撞到的都該吊銷駕照」、「今天庇護島又救了一個家庭」。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
涉洩密詐團水房 再逮1律師
喧騰一時的「台版柬埔寨」案，主嫌「藍道」杜承哲集團涉囚禁4人凌虐致死，震驚全國，檢警發現「藍道」集團委任律師鄭皓文，與詐團關係密切，涉嫌洩漏偵查祕密給詐團。檢警今年9月先拘提鄭皓文、單鴻均、秦睿昀3名律師後，12日再兵分3路搜索、拘提律師孫全平到案，警詢後依洩密罪嫌移送台北地檢署偵辦。檢方訊後30萬元交保。中時新聞網 ・ 5 小時前
輔大名醫看診遇襲 嫌收押
記者孫曜樟∕台北報導 持預藏美工刀趁看診時攻擊前輔仁大學校長、泌尿科名醫江漢聲的曾姓…中華日報 ・ 12 小時前
甩尾撞進剛開幕棋牌室！4人瞬間遭撞飛 男被壓車下幸平安無事
雲林北港驚傳車禍意外！一輛休旅車與轎車相撞後失控，竟一頭撞進路邊的棋牌室，將門口聊天的4名客人全數撞傷。其中1名男子被卡在車頭底下，所幸僅有擦傷無生命危險。棋牌室才剛開幕就遭逢劫難，玻璃門碎裂、門框變形，肇事雙方駕駛均未酒駕，警方呼籲用路人經過無號誌路口務必提高警覺，以免釀禍。TVBS新聞網 ・ 10 小時前
午夜特搜：日本社群現「挺台潮」 網友接力發「這句話」力抗中共
主播／劉品薇 台北報導大家最近滑社群時有發現嗎，最近陸續有網友在社群發問，怎麼這幾天怎麼一直滑到有日本網友發文，寫台灣就是台灣，而且進一步在社群裡面搜尋台灣就是台灣的日文，還可以看到更多更熱門的貼文，包括有日本網友寫下，台灣就是台灣不是中國，獲得超過3萬個讚，還有日本網紅接力發文，寫下有多少人覺得台灣就是台灣、不是中國，貼文也獲得1.5萬讚。另外前段時間也有日本政治人物發文，強調台灣不是中國的領土，還說台灣是朋友、中國是敵人。但同樣，有人贊同就會有人反對，其實在搜尋這些貼文的同時，也會看到有部分的日本網友並不認同這樣的說法，但無論如何都顯示出近期在日本論壇中，有關台灣、中國的議題受到高度討論的。最主要的原因還是日本首相高市早苗，最近拋出有關台灣有事的發言，日本電視台政論節目日曜報導，最近也談論到相關的話題，節目最後還進行即時投票，總共有6萬多人投票，其中高達82%的日本觀眾都認同高市早苗的說法，另外有12%的觀眾認為不妥，剩下6%則表達無法判斷。其實除了日本電視台的這一份即時投票之外，日本新聞網JNN上周最新民調也顯示，高市早苗剛成立的新內閣支持率高達82%，對於高市早苗上任後的一連串民視 ・ 9 小時前
校霸五十元索命／為50元遭殘殺卻當意外結案 國中生亡靈二度託夢決心復仇
28年前，一名國中生離奇失蹤，隔年才被人發現已成白骨，警方查無他殺證據，以意外結案，沒想到12年後，轄區警局的偵查隊長無意間翻閱到此案卷宗，當晚就被死者託夢，請他派姓名有水字的人負責偵辦，就會破案。夢醒之後，隊長指派潘姓小隊長重啟調查，最後鎖定2名死者的學長涉案，其中一人在死者靈位前痛哭認罪，坦承與同學向死者索討50元保護費不成，失手將死者殺害、棄屍，另一人自知難逃法網，也坦承犯案，懸案因此宣告偵破。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
餐飲女董助詐團洗錢9億
記者孫曜樟∕台北報導 台北地檢署十一日指揮警方，針對一起重大假投資、假…中華日報 ・ 12 小時前
泰國米線攤2天沒開！警方上門驚見1家5口「全數身亡」 兇手疑是男主人
據泰媒《khaosod》報導，這起事件發生在春武里府斯里拉差區農坎街5號村一棟單層民宅內。當地時間11日下午5時，農坎警察分局副調查官卡妮特上校（Lt. Col. Khanit Satboon）接獲民眾報案，稱該屋宅已關門2日，且散發出異臭。她立即通報分局長空克里上校（Pol. Col. Khomkrit M...CTWANT ・ 12 小時前
上班族七成情緒憂鬱指標分析 南市衛生局供民454心理諮商站服務
【記者鄒䕒頤、范文濱／醫學報導】 根據1111人力銀行於2025年10月進行的調查，發現台灣上班族普遍面臨工作 […]警政時報 ・ 12 小時前
不爽被分手！17年內桃園恐怖情人「同手法」勒殺2任女友 收押關鍵曝光
桃園市平鎮區日前驚傳凶殺案，一名因殺人入獄假釋出獄的49歲李男，因不滿周姓前女友提分手，相約在偏僻處談判，但談判過程卻將對方勒斃。事後李男遭逮被依殺人罪移送桃檢偵辦。經調查，發現李男17年前也曾因不滿交往已婚的歐姓婦人提分手，以相同手法將婦人勒斃，遭法院判18年6月徒刑，假釋期滿後竟再度犯下類似刑案，桃園地院考量李男所犯罪名為最輕本刑10年以上有期徒刑，加上他犯行後有自戕行為，有事實及相當理由認被三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
台南累計交通死亡人最多 但已有改善
記者傅希堯／台北報導 交通部十二日公布今年前八月各縣市交通事故統計，台南市仍以二一三…中華日報 ・ 12 小時前
【更新】行賄戶政人員幫忙查個資 土開業者家中被搜出毒品
新店戶政事務所技術工王子誼，涉嫌收賄幫土地開發業者或是單幫客偷查不動產所有人與繼承人的個資，今年9月間被收押禁見，檢調繼續追查又發現，有2家土地開發業者，疑似行賄王子誼請她幫忙查詢個資，當調查官今(11/12)日前往其中一家業者呂英彰住居所執行搜索時，竟在他家中搜出毒品，最後2案併呈，晚間將他移送法辦。太報 ・ 10 小時前
新北三大建設 拚115年完工
記者蔡琇惠∕新北報導 新北市觀光旅遊局長楊宗珉十二日於市政會議中以「建設新亮點、觀光…中華日報 ・ 12 小時前
大馬檢方：暫無證據指黃明志涉網紅命案 預計明釋放
（中央社記者吳昇鴻新加坡12日專電）馬來西亞歌手黃明志捲入網紅謝侑芯命案。當地媒體今天報導，檢方表示目前暫無證據顯示黃明志涉案，警方預計在扣留期於明天期滿後將他釋放，但若日後出現新證據仍可依法對黃明志採取法律行動。中央社 ・ 11 小時前
普發現金，孩子也有! 爸媽快學這6招培養金融素養
金錢教育不能等！尤其在普發現金一萬元的時刻，是爸媽引導孩子「錢從哪裡來、該怎麼用」的好機會。研究指出，孩子的金錢概念會隨年齡逐步發展，從三歲的「拿了就走」到九歲的「懂得預算規劃」，每個階段都有不同的教學重點。本文整理6大關鍵期與實用遊戲，幫助爸媽輕鬆養出有金融素養的孩子。信誼好好育兒 ・ 13 小時前