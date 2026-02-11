看守所過年！空軍管制官收22萬洩雄三飛彈情資 二審延押至5月

高雄新濱營區在去年11月曾展示雄三飛彈發射車。圖／本報資料照

退役飛官史濬程吸收空軍管制官許展誠，蒐集雄三飛彈情資，許提供情資、收賄22萬元，許涉案部分，一審在去年8月審結，判許7年4月徒刑，全案上訴台中高分院後，裁定羈押，因押期將在今年3月屆滿，合議庭審酌羈押理由仍在，裁定延押至今年5月。

更一審依貪汙罪判史1年6月、褫奪公權二年，史另涉違反國安法既遂罪，已判刑2年2月確定；許的部分，台中地院在去年8月審結，依違反國安法、貪汙等罪，從重以貪汙罪論處，判刑7年4月，褫奪公權5年。

許上訴台中高分院，院方認許涉貪嫌疑重大，有羈押理由，裁定在去年10月2日羈押，今年1月2日屆滿後，延長羈押至今年3月1日，因押期將屆滿，院方認為羈押理由仍在，裁定從今年3月2日起，延押2月。

檢方調查，史濬程在2008年從空軍439聯隊少校飛行官退役後，2019年認識大陸地區人士「老張」，經老張引介現役飛官許展誠與大陸地區情治人員「子文」認識，子文以可賺錢為餌，誘使史收集我國軍事相關資料，約定史交付軍事資料後，可提領人民幣2萬元至5萬元不等報酬。

史貪圖不法報酬，罔顧國家安全或利益，2019年起佯稱因與美國軍方有交流，要求空軍戰術管制聯隊戰術管制中心攔截管制官許展誠，利用職務之便，提供軍事資料，承諾會視資料價值給予金錢對價。

許男為賺取報酬答應，雙方以LINE聯繫，還用「遊戲」、「造型」、「電競比賽」或「造型有儲值」、「競賽額外獎金」等，作為軍事相關資料或報酬的暗語，2019間起至2024年間，史陸續向許收集其公務上應秘密之文書，陸續交付新台幣3萬元至5萬元不等，許前後收取22萬6000元

史則將存有許公務上應秘密文書檔案的隨身碟，攜至大陸交予「子文」，獲得210萬元。

