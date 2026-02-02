看守所過農曆年！台積電3內鬼二度被延押禁見 法院只開放「兩類人」探視

前台積電工程師陳力銘害慘3名老同事，4人都要在看守所過年。資料照。廖瑞祥攝



前台積電工程師陳力銘為協助新東家、東京威力科創擠入台積電供應鏈，竟請託在職工程師吳秉駿、戈一平洩漏二奈米製程參數，被依《國家安全法》、《營業秘密法》等罪嫌起訴接押3月，3人打「認罪牌」無效，合議庭去年底裁定延押2月，日前又裁定自2/1起延押禁見2月，3人恐在看守所過年，但合議庭准許「配偶、直系血親」探視。可抗告。

調查指出，陳力銘原本擔任台積電12廠良率部門工程師，其後跳槽到台積電供應商、東京威力科創行銷部門，他疑因經濟問題，急於提升新東家的蝕刻機台良率，以成為台積電二奈米製程蝕刻站點供應商量產，因而拜託清大學弟及同僚吳秉駿、戈一平等人打探消息。

廣告 廣告

其後台積電因為新冠疫情採取居家工作模式，但居家工作系統至多只能查到機密等級B、C，無法查到最高等級A。吳秉駿和戈一平使用筆電連線登入內網後，陳力銘用手機翻攝台積電的廠商測試數據，前後翻攝數百張照片，其中14張經鑑定觸及國家核心關鍵技術。

高檢署將3名內鬼依《國家安全法》等罪名起訴，主謀陳力銘遭求刑14年、吳秉駿求刑9年、戈一平求刑7年。智商法院承審合議庭去（2025）年9月1日裁定3人接押3月，並禁止接見通信，去年11月底裁定延押2月，由於還有共犯待查，合議庭於今年1/23再度裁定自2/1起延押2月，只開放配偶和直系血親探視，換言人，3人的妻子、父母和孩子均可探視。

前台積電工程師吳秉駿（右）、戈一平（左），將首度在看守所過年。資料照。廖瑞祥攝

而檢方在本案已經連續起訴3波，除第一波的陳力銘、吳秉駿及戈一平涉嫌竊取二奈米晶片機密以外，第二波則追加起訴東京威力科創台灣子公司，建請1.2億元罰金。

不過，高檢署日前又查出陳力銘勾結在職的另名台積電工程師陳韋傑，共同竊取14奈米以下製程，檢方第三波偵結起訴陳力銘、陳韋傑及涉嫌滅證的東京威力台灣子公司高階主管盧怡尹。

檢方考量陳力銘吐實並咬出陳韋傑，因而從輕求刑7年，至於陳韋因傑矢口否認還滅證，被求處8年8月重刑，而盧怡尹則涉嫌在陳力銘案曝光後偷刪雲端資料，從重求刑1年。檢方今年1/8將在押的陳韋傑移審智財及商業法院，承審合議庭裁定羈押禁見3月，陳韋傑注定在看守所過年。

更多太報報導

打離婚官司意外發現名下違建房 薛楷莉前夫遭通緝「這原因」不起訴

台積電洩密收押第4人！借同事帳號偷機密 工程師陳韋傑換手機、電腦「急滅證」

台積電洩密案第4名內鬼現身！工程師陳韋傑「綠囚衣、藍白拖」移審法院沉默不語