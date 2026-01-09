看完周杰倫演唱會1年！他曝收文化局公文「遭檢舉黃牛」 釣一排苦主

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

華語天王周杰倫2024年底在台北大巨蛋一連開唱4天，吸引萬人搶票，不少黃牛更是趁機大撈一筆。時隔一年，就有網友透露突然收到北市文化局檢舉公文，讓他相當錯愕，自己根本沒涉黃牛行為，為何被檢舉？沒想到貼文一出，竟釣出不少苦主。而北市文化局也回應，該案是民眾透過文化部「黃牛票檢舉專區」提出檢舉，若收到相關公文，表示仍在調查階段，如果未從事此行為，可提出書面陳述意見，並檢附相關佐證資料供查核。

一名網友在threads發文表示，2024年周杰倫的台北大巨蛋演唱會，自己搶到票跟男友一起去看，近日突然收到公文，檢舉他有黃牛行為，但他回憶2024/12/5那天的門票以一張一萬出售，自己等這張票等20年，怎麼可能賣，不知道有沒有人一樣收到這公文？

貼文一出，有苦主現身表示有收到，透露「我跟你一樣是搶票跟男友去看周杰倫，然後收到這個公文說我一張5880欲以12880出售，打去文化局，他說我只能紙本郵寄回傳表示意見書，不然就只能繼續往下查，之後我還是要跟調查部門說明，超級莫名其妙」、「我也收到了，但我也根本沒販賣，我原價給我同學，後面這張票全權給他，其實我也懷疑被無辜檢舉，因為我同學也是原價給他朋友。」

還有人分享，「我也有收到這個公文（有打電話確認過不是詐騙），我是自己半年前官網搶陳奕迅的票+從來沒有沒有把票po上網，盲猜我的票之前有被買過，但前擁有者沒有付款，拿截圖在社團高價賣（有在買賣社團看到這張黃牛票，真的是一模一樣的日期跟位子），但後來票券釋出後被我買到，如果你有票根就影印，公文裡面有很多內容需要文字回覆，你就照實好好寫，在規定期限內寄出，一個月內沒有通知你需要再次補件申訴就是沒事，我自己有去警局備案+影印三聯單當附件證明寄出，目前都沒事」。

原PO後來也表示，打去文化部問，對方說「周杰倫嘉年華巡迴演唱會」這個案件很大，也真的很多人受騙，如果沒有販售，可以提出自用的證明，還好演唱會票根有保留，也拍了很多照片 ，只是不知道案件要跑多久。

而文化局表示，該案件是民眾透過文化部「黃牛票檢舉專區」提出檢舉，案件成立須檢附獲得藝文表演票券資訊的來源，像是二手票券平台、社群網站等、藝文表演票券相關資訊。由於「周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會」涉及之黃牛檢舉案件數量龐大，文化局受理後，須就每一件檢舉案件進行個別查證，包括向售票平台、民政局、電信公司等相關單位調查票券購買人及相關人員之資料，以釐清事實。

文化局強調，收到公文並不代表已認定違規，案件仍在調查階段，如果未從事黃牛行為，可依公文提出書面陳述，並檢附票根、座位資訊、入場紀錄等佐證，加速釐清事實；若懷疑個人資料遭冒用，也可向警察機關報案以保障自身權益。

