看完周董演唱會1年！網投訴「突收查黃牛票公文」 怒轟文化局擾民

天王巨星周杰倫2024年底在台北大巨蛋連唱4場，門票開賣即秒殺，至今仍延燒出後續效應。近日，多名網友在社群平台透露，演唱會結束逾一年後，竟收到文化局寄發公文，指其涉入門票加價轉售案件需配合調查，引發粉絲錯愕，直呼「莫名其妙」，也讓外界再度關注當時規模龐大的黃牛查緝行動。

周杰倫演唱會門票開賣即秒殺。

有網友在Threads發文表示，自己日前突然收到文化局來函，內容指出有人檢舉其於2024年12月5日涉嫌以高於原價的價格轉售周杰倫演唱會門票，遭指一張票開價1萬元。該網友形容自己「真的是見鬼了」，並強調自己與男友一同前往觀看演唱會，「等這張票等了20年，怎麼可能拿去賣」，同時詢問是否還有其他人收到類似公文。

周杰倫演唱會黃牛票猖獗。

貼文曝光後，留言區釣出不少自稱「同樣收到公文」的網友回應。有人表示，自己僅以原價轉讓票券給親友，但懷疑後續被他人加價轉售而遭誤檢舉；也有網友指出，明明實際入場觀看演唱會，卻收到指涉高價轉售的公文，致電文化局後，被告知需以紙本方式提交陳述意見，否則案件將持續調查。另有網友分享，曾在社團發現與自己持有票券座位、日期相同的黃牛票，推測票券資訊遭盜用。部分網友也質疑查緝流程，擔心可能遭遇詐騙。

網友發文表示自己看完周杰倫演唱會一年多，卻收到文化部公文，涉嫌兜售黃牛票。

回顧當時情況，周杰倫於前年12月5日成為首位登上台北大巨蛋開唱的歌手，4場演出共近15萬張門票在短短數分鐘內全數售罄。由於門票一票難求，市面上出現大量黃牛票流通，價格一度被外界指炒高至數十萬元。台北市政府也成立專案小組，配合文化部展開大規模查緝。

對於近日民眾收到公文，文化局說明，相關案件多由民眾透過文化部「黃牛票檢舉專區」提出檢舉，檢舉資料須附票券來源與相關資訊，例如二手票平台或社群網站交易紀錄。由於涉及周杰倫演唱會的檢舉案件數量龐大，受理後需逐案查證，包括向售票平台、民政單位及電信相關機構調閱資料，以釐清實際購票人、使用情形與是否存在轉售行為。

文化局表示周杰倫演唱會的檢舉案件數量龐大，有很多人受騙。

文化局強調，收到公文並不代表已認定違規，案件仍在調查階段。若當事人未從事黃牛行為，可依公文提出書面陳述，並檢附票根、座位資訊、入場紀錄等佐證，加速釐清事實；若懷疑個人資料遭冒用，也可向警察機關報案以保障自身權益。實務上，也曾出現民眾在網路曬票後，票券資訊遭他人盜用或原價轉讓票券後被第三方加價轉售的情況，因此部分實際入場的歌迷可能在事隔一段時間後仍收到調查通知。文化局表示，最終是否裁罰仍須待相關事證查明後才能認定。

