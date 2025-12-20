看完憲法法庭今年首例判決 葉慶元狠酸：法學院莘莘學子楷模

憲法法庭。(本報資料照片)

憲法法庭5位大法官19日做出114年憲判字第1號判決，《憲法訴訟法》修正條文違憲。但律師葉元之直指，5位大法官居然直接在判決中宣稱，因為有3位大法官拒絕參與評議，所以可以直接從「現有總額」中予以扣除，諷刺地說，「這種法學創造力，簡直是震爍古今！必須在我國法治史上大書特書，作為法學院莘莘學子楷模。」

該份判決中提到，鑑於113年10月31日7名大法官任期屆滿前後，經總統於兩度提名繼任人選咨請立法院同意，均為立法院全數否決，致自113年11月1日起大法官人數僅有8人，迄今已逾1年，缺額大法官的繼任人選何時產生難以預期。若將持續拒絕評議的3位大法官計入現有總額，本庭將因不足現有總額8人的三分之二即6人參與評議，而無法實質審理本件及其他任何憲法解釋聲請案件，於此極端例外且不得已情況，為維持憲法法庭繼續運作，使大法官的憲政功能得以正常發揮，自應依前述理由，將持續拒絕評議的3位大法官，由現有總額中扣除之。

廣告 廣告

但蔡宗珍、楊惠欽及朱富美3位大法官，本諸對法律的確信，提出不同意該判決的法律意見書，直指憲法法庭未合法組成，5位大法官合議判決無效。

對此，葉慶元今（20日）臉書寫下，假設大法官可以不受憲法訴訟法新修正條文的限制，而適用原憲法訴訟法進行審判，依據修正前憲法訴訟法第32條的規定，也必須要經過大法官「現有總額三分之二以上參與評議」，才能審判。換言之，目前8位大法官，至少必須6位參與，方能進行評議、審判。

但葉慶元指出，謝銘洋院長等5五位大法官居然直接在判決中宣稱，因為有3位大法官拒絕參與評議，所以可以直接從「現有總額」中予以扣除；這讓他忍不住說，「這是連戒嚴威權時期的司法院大法官都做不出來的解釋，謝銘洋等5位大法官居然可以掰得出來，這種法學創造力，簡直是震爍古今！必須在我國法治史上大書特書，作為法學院莘莘學子楷模！」

該篇貼文也引發網友議論，已有超過200則留言，有人就說「我很好奇以後法律系如何教育下一代」、「這理由真的很誇張，因為少一個沒差很多，所以可以審理，要不要聽聽你在講什麼」、「不是喔不是喔，不是這樣喔！你們都不懂，這是更大的司法…」、「越來越好奇在學校學的法律怎麼變成這個樣子」、「大法官的臉都被丟光了」。

【看原文連結】