看完民進黨高雄市長初選政見會 柯志恩點名批「他」：胡說八道

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨高雄市長初選政見會結束，國民黨高雄市長參選人柯志恩點名立委賴瑞隆，批評他把對市民提出政見的場合當成個人作秀表演場。

柯志恩指出，已講過無數次，立院三讀通過的財劃法，無論新版或再修版，都沒有所謂3％首都稅；國民黨提出的財劃法，統籌分配稅款幫高雄增加267億，且根據高雄市115年度預算書，統籌分配款加補助及協助收入高達1274億，比114年度還多46億元。

反觀院版財劃法，至今沒有公布任何試算數字，且院版總規模與新版總規模相差僅319億元，計畫型補助款卻相差2060億元，證明補助金額皆是行政院掌握在手，行政院想分配多少就是多少，真正在刪減城市補助的是賴清德總統和卓榮泰院長，不是在野黨。

柯志恩辦公室痛批，賴瑞隆身為高雄民選立委，針對行政院過去以各種名目，刪減包括高雄在內的各種地方補助，沒有站在市民與城市發展角度譴責行政院，反而在政見會上當著高雄市民面前胡說八道、抹黑造謠，也讓市民看到賴瑞隆的水準。

