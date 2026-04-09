看完直接想刷卡！Roger Vivier 2026春夏鞋款清單：台灣限定款太犯規、百搭好走選這雙正解

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（圖／品牌提供）

今年春夏Roger Vivier把「優雅」玩到最極致，2026 春夏系列直接用一句話定調—「The Color of Vivier」，把時髦變成一場視覺煙火秀。那獨樹一幟的配色美學和設計巧思，把法式優雅、藝術感與日常實穿性全部打包～

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隨著 2026 春夏系列的華麗登場，Roger Vivier 台北 BELLAVITA 專門店直接升級搬到二樓，空間變身成「法式沙龍等級」。走進去那一刻，彷彿誤入巴黎貴婦的私人更衣室。柔和光影＋精緻陳列，每雙鞋都像藝術品在發光，試穿都變成一種儀式感。

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（圖／品牌提供）

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BelleVivier 60 週年 : 經典傳奇藝術禮讚

本季重頭戲—BelleVivier 60週年系列。這雙從1965年紅到現在的傳奇鞋，直接迎來一場「復古大翻玩」。今年最迷人的，是那種60年代才有的俏皮撞色＋奢華漆皮組合，簡直像把復古濾鏡開到最大。尤其是全新楔形涼鞋，6公分高度剛剛好，既能偷偷拉長比例，又不會讓你走路像在挑戰極限。方頭設計修飾腿型的效果更是肉眼可見，穿上瞬間腿部線條直接升級成「精修版本」。

Belle Vivier 糖果色漆皮方扣楔形涼鞋／39900元，Belle Vivier糖果色漆皮方扣楔型高跟鞋／37600元（圖／品牌提供）





最吸睛的是，本季還特別致敬極致複雜的手工刺繡工藝，在緞面與蕾絲的交織下，勾勒出如浮雕般的立體美感，增添了無可取代的藝術珍藏價值。

(60周年紀念款)Belle Vivier Prato玫瑰粉花卉亮片手工刺繡淡金扣手拿包／146,200元，Belle Vivier Prato 玫瑰粉緞面花卉手工刺繡淡金扣高跟鞋／79900元（圖／品牌提供）





ULook：致敬復古靈魂，定義當代輕盈優雅

如果是「每天通勤＋暴走型人生」，那拜託直接鎖定U Look芭蕾舞鞋。推出全新0.5公分底設計，完全是為了現代女性量身打造：站一整天也優雅、走再遠也不狼狽。最厲害的是，它用極薄TPU鞋底做到超輕量，穿起來幾乎沒有負擔，卻依然維持不費力的高級法式態度。同色系漆面飾扣讓整體更簡潔俐落，完全就是穿上就美的心機單品。

U look芭蕾舞鞋／28200元（圖／品牌提供）





Viv’on the Run 涼鞋 : 譜寫摩登女性的春夏輕盈序曲

近年討論度高到不行的 Viv’On The Run 涼鞋，根本是「運動鞋＋精品鞋」的夢幻混血。設計靈感來自1959年的經典Choc鞋跟，透過內彎弧線重新演繹，不只外型優雅，連支撐性都顧到了。

重點來了，這次台灣限定款直接用亮銀色登場，還加上閃到不講武德的鑽扣裝飾。穿上它、不需要搭配多複雜，整體造型已經自帶奢華氣場，不管是城市通勤還是海邊度假，它都能完美切換模式，舒適與華麗同步在線。

Viv' on the Run 黑色科技布料鑽扣涼鞋／39200元，(台灣限定款) Viv' on the Run 銀灰色金屬牛皮布料拼接鑽扣涼鞋／39200元（圖／品牌提供）





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