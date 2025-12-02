看完藍綠白最新民調！林濁水直呼「太奇怪了」一句話示警

政治中心／陳慈鈴報導

《美麗島電子報》1日公布最新民調數據，結果顯示民進黨、國民黨、民眾黨的好感度都3成多，反感度都在49%左右。對此，前立委林濁水看完結果後，今（2）日在臉書示警「對3黨都不是好消息」。

《美麗島電子報》公布最新的政黨好感度，民調結果顯示，民進黨獲得39.9%好感、49.9%反感；國民黨獲得35.4%好感、49.3%反感；民眾黨拿到30.7%好感、49.5%反感。

25年11月政黨支持度（圖／翻攝自美麗島電子報）

林濁水看完結果後，直呼「太奇怪了」。他發現民眾對3黨的反感度都高達49%多。好感度部分也相當奇怪，都是只有3成多，不多不少。這讓他不禁直言「無論如何，對3黨都不是好消息」。

這份美麗島電子報民調，調查範圍為全國22個縣市。調查對象為設籍在調查範圍，年滿20歲的民眾。訪問期間為2025年11月24至26日，共3天。完訪1079人（住宅電話701人、行動電話378人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。

