看完藍首波提名 學者揭一模式為台中解套：對綠軍步步進逼

國民黨24日舉行中常會，黨主席鄭麗文（中）正式提名立委蘇清泉（左一）、立委謝龍介（左二）、立委柯志恩（右二）及台東縣議長吳秀華（右一）投入明年縣市長選戰。（資料照／范揚光攝）

國民黨黨主席鄭麗文昨（24日）在中常會中，正式提名立委蘇清泉、謝龍介、柯志恩及台東縣議長吳秀華投入2026年縣市長選戰。文化大學廣告學系專任教授鈕則勳分析認為，特別是台南市部分，本來也要參選的前立委陳以信看了黨部內參民調，接受了黨中央的協調而退選，台南市整合成功；此局不僅突顯了主席鄭麗文的協調功力外，所建構之「陳以信模式」更可作為新北、台中與黨內多人角逐賽局的解套方法。

國民黨中常會昨通過提名謝龍介選台南市長、柯志恩選高雄市長、蘇清泉選屏東縣長、吳秀華選台東縣長。鄭麗文對此也表示，依現任優先原則，本應提名要尋求連任縣市，但與這些縣市長商量後，決定市政優先，不要太早進入選戰模式，因此先徵召艱困選區；她稱讚南高屏選將過去就參選過，仍持續深耕地方，南部幅員遼闊，「他們跑不到的地方，我願意當分身代跑。」

鈕則勳昨在臉書分析，有關內部情勢複雜的台中市，他則認為，若也循「陳以信模式」的話，仍需搭配2022年民進黨提名的「蔡其昌模式」（當時蔡擔任立法院副院長時，黨內也有其他競爭對手，綠營藉由黨內先協調才於適當時機徵召蔡參選），才能確保綠營無法見縫插針與政治操作，確保台中勝選。

另外，鈕則勳也提到，特別是鄭麗文現今已具協調能力，展現主席魄力，藍軍也順勢啟動提名，南二都或有以逸待勞的可能，若能進一步搞定台中這一局，相信選情更能倒吃甘蔗，產生對綠軍步步進逼，直搗黃龍之氣勢，主導戰局。

