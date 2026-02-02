看完賴清德最新民調 蔡正元籲藍白應做這事：這比較實際

最新民調顯示，賴清德總統的執政滿意度為46%，不滿意48%，引發討論。對此，國民黨前立委蔡正元認為，這些民調結果起起伏伏，關鍵是藍白兩黨要如何做好充足準備把賴清德拉下台，「這比較實際」。

賴清德。（圖／中天新聞）

《美麗島電子報》今（2）日公布「1月國政民調」，結果顯示，賴清德的執政滿意度，「滿意」為46%，「不滿意」48%，差距僅2個百分點。進一步分析發現，「滿意」比上月增加5.4個百分點，「不滿意」則比上月減少4.2個百分點，未明確回答有6.0%。

民調顯示，就賴清德的信任度而言，有46.9%信任，較上月增加4.3個百分點；43.3%不信任，較上月減少5.0個百分點，未明確回答有9.7%。

對此，蔡正元在中天節目《辣晚報》表示，其實這些調查沒有什麼特別重要的，民調一直都在起起伏伏，關鍵在於藍白兩黨要如何做好充足的準備，把賴清德拉下台，「這比較實際」。他指出，賴清德的民調不斷變動，關鍵在民進黨支持者是怎麼看他，先前民調下滑，是因為大罷免失敗，民進黨支持者在情緒上歸責於他， 國民黨支持者對賴清德的不滿意度也飆高，而現在的情況則是各自歸隊。

蔡正元。（圖／中天新聞）

