看完阿倍野夜景直衝！仙台牛舌名店超犯規厚切Q彈到炸，牛舌咖哩醬濃郁重口味必搭

「利久牛舌」是來自仙台的牛舌經典連鎖名店，在宮城、東京、大阪、福岡和北海道…等縣市都有分店。利久牛舌主打厚切牛舌，經過細緻的刀工處理，再以鹽巴手工調味並熟成，每一片牛舌都保有豐富肉汁與彈性，一口咬下很過癮呀~

大阪自由行第一晚先到阿倍野展望台 HARUKAS 300 欣賞絕美日落夜景之後，直接就在阿倍野 Harukas Dining 12樓的「利久牛舌」吃晚餐！

▼利久牛舌阿倍野 HarukasDining 店整體裝潢走日式家庭風格，氛圍溫馨親切很放鬆。週三晚上過來用餐人潮不會太多，可以直接入座用餐免候位~

廣告 廣告

日本大阪｜利久牛舌 阿倍野HarukasDining店

日本大阪｜利久牛舌 阿倍野HarukasDining店

日本大阪｜利久牛舌 阿倍野HarukasDining店

▼入座後會送上麥茶可以免費喝，清甜解膩。

日本大阪｜利久牛舌 阿倍野HarukasDining店

日本大阪｜利久牛舌 阿倍野HarukasDining店

▼兒童餐具蠻可愛的耶~

日本大阪｜利久牛舌 阿倍野HarukasDining店

▼宮城芋煮定食，極3枚3949日幣。牛舌是極厚切版本，外層炭火燒烤後帶有微微焦香，咬下去時口感Q彈帶脆，肉汁與香氣會慢慢在口中釋放，完全沒有腥味，只有牛肉的甜味與炭火香氣，好吃耶~

日本大阪｜利久牛舌 阿倍野HarukasDining店

日本大阪｜利久牛舌 阿倍野HarukasDining店

▼隨餐附上的麥飯搭配山藥泥，拌在一起吃口感滑順又清爽。

日本大阪｜利久牛舌 阿倍野HarukasDining店

日本大阪｜利久牛舌 阿倍野HarukasDining店

▼宮城風芋煮是以味噌高湯為基底，湯頭溫潤帶點甘甜，有點像媽媽煮得那種樸實簡單的美味~

日本大阪｜利久牛舌 阿倍野HarukasDining店

日本大阪｜利久牛舌 阿倍野HarukasDining店

▼大判牛たん焼，A套餐2464日幣。如果想一次品嚐到利久牛舌的多樣化菜色，還蠻適合點這道的。只是牛舌份量較少，覺得不過癮可以再加點牛舌。

日本大阪｜利久牛舌 阿倍野HarukasDining店

▼牛舌提供 2 片厚的與 1 片薄的。厚片一樣是有炭烤香的Q彈牛舌；薄片牛舌則口感較柔嫩微脆、細緻多汁，香氣與牛脂甜味依舊很迷人，只是厚片的更有口感、肉香更濃我比較喜歡。

日本大阪｜利久牛舌 阿倍野HarukasDining店

▼咖哩醬辛香濃郁，醇厚帶辣重口味，非常下飯，我的菜~

日本大阪｜利久牛舌 阿倍野HarukasDining店

日本大阪｜利久牛舌 阿倍野HarukasDining店

▼牛尾湯看起來清澈，不過味道不會很淡喔~ 入口時喝得到牛肉香氣，清甜順口，拿來當清燉牛肉湯麵的湯頭也沒問題！

日本大阪｜利久牛舌 阿倍野HarukasDining店

日本大阪｜利久牛舌 阿倍野HarukasDining店

▼抹茶麻糬香氣濃郁，內餡是香甜紅豆，小小一顆剛剛好~

日本大阪｜利久牛舌 阿倍野HarukasDining店

▼結完帳後，老闆大方的拿了2個代幣給紅豆薏仁兩姐妹，送她們玩扭蛋！扭出來是塑膠小玩具，兩位小妞超開心的，謝謝老闆。

日本大阪｜利久牛舌 阿倍野HarukasDining店

這次在利久牛舌吃到的料理我都喜歡，最愛當然是厚切牛舌、Q彈帶脆好好吃，薄片牛舌的香甜多汁也不賴，小辣重口味的咖哩也是我的菜，整餐吃下來真的超級滿足！下次到訪我牛舌要多點幾片，吃得更過癮呀~

利久牛舌 阿倍野HarukasDining店

電話：+81 6-6627-7011

地址：Abeno Harukas Dining, restaurant area in Kintetsu Dept. 12F

營業時間：中午11:00-晚上21:30

文章來源：涼子是也