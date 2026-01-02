看完雙柯會 童仲彥嘆：藍綠白合作最大公約數竟是反賴清德

民眾黨前主席柯文哲今（2日）赴立院拜訪藍綠黨團，他中午與民進黨團總召柯建銘密談15分鐘，結束後兩人還一同受訪，「雙柯會」引發關注。前台北市議員童仲彥分析指出，「老柯在警告賴清德，想動我，你給我試試看！」他也感嘆，藍綠白能合作，國家能和諧發展、不再分裂對抗的最大公約數，竟是反賴清德。

柯建銘、柯文哲「雙柯會」引發關注。（圖／中天新聞）

柯文哲今天為了民眾黨立委陳昭姿想要在立院推代理孕母入法進行請託，上午先到國民黨團拜會，立法院會結束後，柯文哲轉往民進黨團總召柯建銘處。柯建銘與柯文哲會談約15分鐘後一同下樓受訪。柯文哲表示，今天是為了陳昭姿的法案來拜會柯總召，「因為立法院的法案要過，一定要老柯同意」，需要柯建銘幫忙，自己也是為了此事而來。柯建銘表示，《人工生殖法》行政院有版本，但今天比較重要的是來拜託總預算要通過，柯文哲聽聞後隨即表示「這個要處理啦」。

柯文哲拜會民進黨團。（圖／中天新聞）

童仲彥表示，看到媒體討論柯文哲是否會跟綠營合作，但他看的角度是，從接受阿扁專訪老柯爆料大罷免每周都跟賴討論外，還釋出正在寫書「大家挫咧蛋」，後來又說會寫不會出版，到今天雙柯會，「老柯在警告賴清德，想動我，你給我試試看！」民進黨內各派系反賴，只是鍋蓋還沒掀開，預算該處理還是要處理，若處理了是給老柯面子，賴還敢動老柯嗎？

童仲彥。（圖／翻攝自臉書「台灣阿童─童仲彥」）

童仲彥說，藍綠白能合作，國家能和諧發展、不再分裂對抗的最大公約數，竟是「反賴清德」，「說來好笑，想來心酸呀！」

