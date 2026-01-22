看完首場藍白彈劾賴清德 漂浪島嶼不忍了：下次誰還想看？
藍白發起彈劾賴清德總統，立法院連2日召開全院委員會審查，不過總統府在20日便回覆立法院，「立院無直接向總統問責之權」，因此沒有出席，不過藍白立委也因出席人數遭議論。作家「漂浪島嶼」認為，既然藍白決定彈劾大戲，就該完整演出，如今戲演一半，演員盡失、諷刺沒成，甚至讓觀眾厭惡爛戲一場，下一次誰還想看。
作家「漂浪島嶼」昨（21）日在臉書指出，彈劾總統在現今政治現實下，席次不夠，大法官不足，註定不會過關，一開始就是沒有實用，只會出氣的羞辱大戲，作用也是在歷史留下記錄；然而，要羞辱就該全套演出，理由要找好，劇本要寫好，全班人馬各飾角色，各盡其責，重點不只昭告社會，更重要是對藍白觀眾，形成入戲的效果，透過入戲鞏固群體，甚至達成心理宣洩治癒。
「漂浪島嶼」強調，既然藍白決定彈劾大戲，就該完整演出，不為彈劾成功，也為院外觀眾，給個入戲爽度，結果現今戲演一半，演員盡失，諷刺沒成，甚至讓觀眾厭惡爛戲一場，下一次要再演罷免大戲，誰還想看；舞台都搭了，妝都化了，元帥道具都備妥，還不好好演，讓一位總統煞有其事被發動彈劾，留下歷史記憶。
立法院接連兩天召開全院委員會審查「賴清德總統被彈劾案」，由於賴未出席，改由朝野黨團推派人選上台發言，原訂2天藍綠白各推派15、15、2人，但民進黨團昨僅派出3人上場論述，今日將不再派人。值得注意的是，民進黨立委吳思瑤昨在臉書曬出議場的影片，批白8席空蕩蕩，藍54席現場也只有小貓4隻，「連自己人都不捧場，就知道這場鬧劇多難看」，引發正反兩面聲浪。
