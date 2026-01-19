看完《橫衝直闖》主動call甜茶站台 「鋼鐵人」認證：他是表演天才

小勞勃道尼（右）主動要求為提摩西夏勒梅（左）站台。 （龍祥電影提供）

「甜茶」提摩西夏勒梅最新作品《橫衝直闖》（Marty Supreme）先後獲影壇重要獎項肯定，連「鋼鐵人」小勞勃道尼也讚不絕口，主動要求出席該片特別放映會，對提摩西的表現給予高度評價，並以「定義時代的成就」來形容。

小勞勃道尼因《奧本海默》獲奧斯卡最佳男配角獎，他看完《橫衝直闖》深受震撼，尤其對主角提摩西的演出大為讚賞，並主動透過 FaceTime 聯絡這位剛滿30歲、與他無私交的新生代演員，分享觀影感受，還表明願意出席映後座談，毫不掩飾他對提摩西的欣賞，直說這是「極其罕見的時刻，就像雙重日蝕之類的事，本身已經難得至極，更何況發生在一個這麼年輕的人身上。」

廣告 廣告

放映會當天，小勞勃道尼當眾宣告：「對我來說，這是足以定義這個10年的電影，而提摩西的演出則將定義一整個世代。」他進一步說：「我回想你22歲演《以你的名字呼喚我》的時候，到1、2年前的《巴布狄倫：搖滾詩人》，心想：『天阿，這傢伙的演技已如此精進。』接著我看了《橫衝直闖》，我發現還有更深入的層面。」他認為，提摩西展現對角色內心世界的精準刻劃，由內而外、由外而內地塑造角色，是一項驚人成就。

提摩西夏勒梅因《橫衝直闖》 連奪金球獎與評論家選擇獎最佳男主角。（龍祥娛樂提供）

面對前輩的盛讚，提摩西相當感激，坦言小勞勃道尼是他演藝生涯的燈塔，特別是1992年飾演的傳奇喜劇大師《卓別林與他的情人》。提摩西說：「他擁有我夢寐以求的職業生涯，既具備票房號召力，且從《卓別林與他的情人》到《奧本海默》的從影過程，都贏得極大的尊重。」提摩西表示，會去嘗試難度較高的傳記電影，也是受到小勞勃道尼的啟發。

由賈許沙夫戴（Josh Safdie）執導、A24發行的《橫衝直闖》，在提摩西滿30歲之際，為其職業生涯創下新的巔峰。不僅連奪金球獎與評論家選擇獎最佳男主角，更被各界看好將強勢問鼎2026年奧斯卡影帝。本片正處於全球頒獎季的聚光燈下，能獲「鋼鐵人」高度認可，無疑為提摩西的奧斯卡之路奠定無可撼動的領先地位。《橫衝直闖》正在全台熱映中。

更多鏡週刊報導

東野圭吾小說首度動畫化 《祈念之樹》黃金陣容灌注奇幻療癒力

克里斯汀貝爾變身追愛科學怪人 《科學新娘！》翻轉禁忌愛情想像