看完3黨好感度民調 林濁水喊「太奇怪了」：不是好消息

《美麗島電子報》昨(1)日公布11月民調，在政黨好感度方面，39.9%對民進黨有好感，49.9%反感；35.4%對國民黨有好感，49.3%反感；30.7%對民眾黨有好感，49.5%反感。前立委林濁水直言，太奇怪了，強調民調結果對於3黨都不是好消息。

《美麗島電子報》民調顯示，就民眾11月對執政的民進黨好感度而言，39.9%對民進黨有好感，其中11.1%很有好感、28.8%有些好感，49.9%對民進黨反感，其中26.4%很反感、23.5%有些反感；國民黨好感度部分，35.4%對國民黨有好感，其中6.1%很有好感、29.3%有些好感，49.3%對國民黨反感，其中25.8%很反感、23.5%有些反感；民眾黨好感度部分，30.7%對民眾黨有好感，其中3.9%很有好感、26.8%有些好感，49.5%對民眾黨反感，其中28.6%很反感、20.9%有些反感。

廣告 廣告

林濁水今在臉書分析上述民調，直呼「太奇怪了」，認為民眾對3黨的反感都超過49%，好感度也都是只有3成多，不多不少；林認為，該數字對藍綠白3黨而言，都不是一個好消息。

本次民調由美麗島電子報委託執行，委託單位為《美麗島電子報 》，並由政治民調專家戴立安負責問卷設計與數據分析，同時委託《畢肯市場研究公司 》執行電訪工作。調查範圍涵蓋全國22個縣市，受訪對象為設籍於調查區域、年滿20歲的民眾，調查時間為2025年11月24日至26日，採用電腦輔助電話訪問（CATI）方式執行，此次民調共成功完訪1079份樣本，其中住宅電話701人、行動電話378人，於95%信賴水準下抽樣誤差最大值為±3.0%。

【看原文連結】