看導航分心自撞！300萬休旅車四輪朝天 6傷送醫
台北市 / 綜合報導
台北市萬華區華中橋8日凌晨1點多，發生一起保母車翻車事故！一名孫姓駕駛載著5名友人，要前往新店，行經華中橋時，整輛車猛撞分隔島後失控翻覆，車頭全毀四輪朝天，幾乎成了一團廢鐵，車上6人分別骨折、擦挫傷。駕駛酒測值為0，車上也沒有違禁品，供稱是因為看手機導航分心釀禍。
救護員與消防員，協力將傷者送上救護車，男子全身多處擦挫傷，不只他，車裡還有好幾名乘客，白色保母車翻覆，四輪朝天車頭全毀，車窗車門嚴重變形，連後車輪都快掉下來，整輛車幾乎成一團廢鐵，撞擊力道之大，車殼零件噴飛到對向車道，幾人的衣物鞋子也都遺留現場，事發就在今(8)日凌晨1點多，華中橋往台北市方向。
當時29歲的孫姓駕駛，開車載5名友人，正準備要前往新店的朋友家休息，他供稱看手機導航時分心，不慎自撞分隔島，整輛車失控翻覆，造成車上6人骨折及擦挫傷。
台北市警局萬華交通分隊小隊長黃明發說：「經警方到場了解，駕駛酒測值為0，車上未發現違禁品，駕駛稱其使用手機導航，未注意車前狀況，自撞翻車。」警方後續將肇事車輛，吊離現場，同時協助疏導交通，據了解這輛是知名日系車廠的，旗艦型七人座休旅車價值超過300萬，好友共乘一輛車，卻出了自撞車禍車損還很嚴重，所幸車內乘客均無大礙。
更多華視新聞報導
無照酒駕又超載！ 婦駕車自撞路樹害6傷
霧峰女大生夜間騎車疑失控 自撞護欄翻落邊坡送醫
實境節目赴台南拍攝自撞 車上5人受傷送醫
其他人也在看
導航一看命差點丟！萬華「百萬保母車」凌晨翻覆 5人連滾帶撞送醫急救
警方指出，駕駛為29歲孫姓男子，當時開著保母車載著36歲的吳姓男子、24歲的曾姓女子、29歲的姚姓女子、29歲的林姓男子及44歲的楊姓男子，準備前往新店區朋友家中休息，沒想到行經華中橋中段時，孫男因查看導航而分神，保母車高速撞上分隔島後整台車失控翻覆，猛烈撞擊聲驚醒...CTWANT ・ 15 小時前
救護車肇事司機過失傷害罪起訴變無罪 法官：鑑定過失違背現實
屏東李姓司機駕駛救護車與轎車相撞，被依過失傷害罪起訴，高等法院高雄分院則認為事故鑑定報告有違現實狀況，他已注意車前狀況，維持無罪判決，全案落幕。 屏東地檢署指出，2022年1月5日傍晚，被告李男駕駛救護車，沿路開啟警示燈及警鳴器，駛經潮州鎮萬年路口，與陳姓婦人駕駛轎車相撞，車內蔡姓少年受傷，據交通事自由時報 ・ 1 天前
華中橋保母車自撞翻覆「四輪朝天」 車頭全毀6人送醫
今（8）日凌晨一點多，台北萬華的華中橋發生一起保母車翻車事故，駕駛因為查看導航，沒有注意路況自撞分隔島，車頭全毀。警消獲報到場，立即將受傷的駕駛及5名乘客送往醫院治療，所幸皆無生命危險。一名29歲孫姓台視新聞網 ・ 13 小時前
煞車力道大！北市公車自撞施工告示牌 車上3乘客重摔急送醫
台北市中山區驚傳公車事故，8日上午10時40分，1部新店客運643路公車，行經四平街及松江路口時，因不明原因自撞施工告示牌，造成車上3名乘客受傷，司機見狀急忙報案；警消獲報後趕抵現場，隨即將44歲女子及6歲男童送往台大醫院救治，另名6歲女童則在友人陪同下就醫，3人皆意識清醒，經檢傷治療後並無大礙，至於詳細事故過程及原因，仍待警方進一步調查釐清。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
救護車駕駛超衰！路口被撞還變過失傷害 法官認 「這文件」有錯判無罪
屏東李姓男子擔任民間救護車駕駛，卻於2022年1月間執行任務途中在潮州鎮撞上一輛自小客，檢方在偵辦後依過傷害罪起訴，案經屏東地院審理後，認為李男行駛中無法防範因此判無罪，但檢方不滿上訴，高雄高分院認為李男進入該路口已減速，且車禍鑑定報告與實際情形有出入，仍認為原審無違誤。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
女老師拒復合 高雄男師埋伏國中開槍定罪
高雄黃姓國中老師，要求女老師復合被拒，被控持槍跑到學校開槍報復，所幸「卡彈」未釀憾事，經高等法院高雄分院依殺人未遂罪，判處徒刑7年6月，他不服上訴被駁回並定讞。 高雄地檢署指出，2024年1月至3月間，被告黃男與劉女曾有過短暫交往。劉女後來因個性不合等理由提出分手，黃男則多次要求復合被拒絕，憤而上網自由時報 ・ 3 小時前
炸水、秀肌力引尖叫聲！新北消防猛男月曆開賣，首拍第1本20萬元
新北市消防局今（8）日於板橋舉辦「新北消防形象月曆」發表會，今年以「全民守護‧消防萌力」為主題，邀請14名消防猛男、4名清秀美女合體小小消防員拍月曆，延續往年經典「炸水場景」拍攝手法，象徵消防使命的世代傳承，月曆由全家便利商店獨家販售，即日起賣到2026年1月31日止，售價119元，銷售所得扣除成本自由時報 ・ 11 小時前
台虎招募高雄客艙組員 錄取115年首季報到受訓
（中央社記者余曉涵台北8日電）台灣虎航今天啟動第2批高雄客艙組員的初試徵選，預計錄取30名，獲錄取者將於明年第一季報到受訓。中央社 ・ 12 小時前
中華電信ADR6日下跌0.33美元跌幅0.78%折台股129.65元
(中央社台北2025年11月 7日電)中華電信在NYSE掛牌ADR 以 41.89美元作收，下跌0.33美元，跌幅 0.78%。由於每單位中華電信 ADR相當於台股10股中華電信普通股，以11月 6日新台幣匯市收盤價30.950元計算，相當台股中華電信每股為129.65元。最近10個交易日行情如下：中華電信 ADR 近十個交易日行情交易日收盤價漲跌漲跌幅%匯率折台股11/0641.89-0.33-0.7830.950129.611/0542.220.110.2630.954130.611/0442.11-0.45-1.0630.906130.111/0342.56-0.02-0.0530.838131.210/3142.58-0.08-0.1930.749130.910/3042.66-0.15-0.3530.715131.010/2942.81-0.59-1.3630.630131.110/2843.400.451.0530.626132.910/2742.95-0.37-0.8530.719131.910/2443.320.120.2830.815133.4中央社財經 ・ 1 天前
外籍看護代步車雙載遭休旅車擦撞 99歲嬤「腦出血」重傷不治
南投埔里發生嚴重代步車車禍！一名外籍看護載著99歲老婦人從醫院返家途中，疑似在三叉路口右轉時遭對向轉彎休旅車擦撞，導致坐在後座的老婦人頭部重創倒地，當場失去生命跡象搶救不治。警方呼籲，電動代步車屬行人路權，不可雙載或上路行駛，肇事責任仍待釐清。TVBS新聞網 ・ 23 小時前
大採購時代 美陸軍計畫2028前採購100萬架無人機
無人機普及裝備於軍隊中已經是國際共識，雖然美軍自認起步較慢，但美國陸軍已經設定目標，計畫在2028年前採購各類型無人機共100萬架，於各部隊廣泛部署。法國國際廣播電台報導，美國陸軍部長德里斯科爾（Daniel Driscoll）表示，美國陸軍目前每年僅採購約5萬架無人機，雖然100萬架目標充滿挑戰，自由時報 ・ 12 小時前
《通網股》戰果輝煌 中華電、遠傳Q3攀峰
【時報-台北電】中華電、遠傳6日舉辦法說，中華電第三季營收579億元年增4.2％，創2017年以來同期歷史新高。遠傳第三季合併營收263.9億元年增6.7％，寫同期歷史新高，稅後淨利34.5億元，寫20年同期新高。 中華電董事長簡志誠表示，第三季ICT營收繼2021年同期以來再創高峰，對於全年財務展望，表示「充滿信心」。第三季每股稅後純益（EPS）1.22元，營收、營業淨利、歸屬於母公司業主之淨利及EPS皆超越財測高標。 中華電總經理林榮賜進一步指出，第三季智慧型手機用戶5G滲透率達44.7％。升速推升固網寬頻上網ARPU年成長23元，進一步推升整體營收及獲利表現，個人家庭事業群獲利年增11.4％。企業客戶事業群ICT業務中IDC、雲端及資安服務快速擴展，營收年增14.5％。 國際業務方面，美國子公司因大型AI產業鏈專案挹注，營收年增70％，東南亞市場亦表現亮眼，並已透過集團力量已將資安服務拓展至海外。 展望第四季，遠傳總經理井琪強調，遠傳將完成原亞太用戶轉移，看好雙11業績為營收挹注強勁動能。第四季預計完成多項智慧資通訊解決方案，並持續拓展企業資通訊四大領域。 遠傳第三季營收表現亮眼時報資訊 ・ 1 天前
輕症病人專屬病床區！緩解急診壅塞 石崇良再拋新解方
解決大醫院急診壅塞，衛福部長石崇良再拋出新想法。石崇良今（7）日出席「2025台灣健康照護聯合學術研討會」發表專題演說，他表示，預計明年起要求大醫院要有新空間規劃，劃出「急診中的病床區」，專收只需住院1、2天治療就可以出院的輕症病人；該區須有獨立空間、有固定的照護人力，避免急診醫護兩頭跑，同時也能讓醫院病床效率更高。石崇良指出，由過去急診經驗來看，有些病人不......風傳媒 ・ 1 天前
紙風車劇團以台語說故事 「順風耳的新香爐」傳遞在地文化情感
【互傳媒／記者 張學宜／嘉義 報導】紙風車劇團昨（7）日晚間在東石國中帶來「順風耳的新香爐」台語版演出，劇中以互傳媒 ・ 11 小時前
不到90萬也能開進口純電車！Hyundai Inster超殺價格登場
（文／Nick Lin）在台灣車市眾多話題之中，若提及11月最受矚目的討論焦點，那絕對莫過於Hyundai於今日（11/6）發表首批限量只有500台的純電掀背小車Inster。 直接鎖定「百萬內」純電車市場，定位在Kona Electric之下，這款以韓國暢銷小車Casper為基礎開發的純電版本，不僅透過品牌質感與進口身份突顯價值，還以「小車格、大實用」的德韓設計精神，為台灣車壇投下一枚震撼彈，在加上國內所規劃的EV400-A、EV400-B與EV450三種車型陣容，以及最低只要89.9萬元就能入主的低門檻，無疑將成為「超親民進口電動車」的最強競爭者。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 2 天前
車輛已偏移又沒煞車！ 特斯拉駕駛疑未開自動駕駛釀禍
特斯拉車禍釀1死7傷！肇事駕駛竟是「第一次開電動車」，行車紀錄器畫面顯示，肇事車輛明顯偏離車道卻未煞車，直接撞上前方水泥車。租車業者表示，電動車最大差別在於「油門操作」，因此駕駛是否因不熟悉電門邏輯或疲勞駕駛，恐為釐清責任的關鍵。家屬則憂心忡忡地說，駕駛從未開過電動車，卻首次就挑戰長達300公里的長途旅程！TVBS新聞網 ・ 1 天前
Luxgen n⁵計畫告吹？Foxtron Bria頂替登場
Luxgen品牌在近年轉向電動世代，2023年推出全新n⁷純電車款，並於2024年開始交車，成為不少台灣人的電動車首選，而第二輛車n⁵近期持續有少量新車掛牌上路，但是Luxgen遲遲尚未透露上市消息，甚至有傳言指出納智捷可能不會賣這輛n⁵，沒想到這項傳言現在恐成為現實，因為根據消防署電動車緊急救援手冊的名稱來看，其市售車將更名為「Foxtron Bria」，意味著之後將會直接以Foxtron品牌來銷售這輛車。傳聞指出以鴻華先進Model B為基礎開發的Luxgen n⁵恐怕不會上市，將由Foxtron Bria頂地登場。鴻海集團與裕隆集團在2020年共同出資，成立「Foxtron鴻華先進科技」，而n⁷就是以鴻華先進開發的Model C為基礎所打造的市售車款，而第二輛車n⁵則是以Model B為基礎所打造，原先的合作模式是由鴻華研發、裕隆代工，最後由Luxgen擔任品牌銷售，但現在有傳聞指出Luxgen納智捷品牌負債沈重，這個品牌原本由裕隆汽車所持有，未來將易手鴻海集團，也就是說原本研發、代工、銷售三方分開的模式將不再存在，由鴻海集團掌控一切。 目前這廂消息還僅存於傳聞階段，從消防署「電Carture 車勢文化 ・ 1 天前
Honda 跨界跑旅 ZR-V 新年式配備升級！強化動感風格 台灣確認年底見
已確認將在今年底舉辦的 2026 台北新車暨新能源車大展登場的 Honda 跨界跑旅 ZR-V 近日在巴西迎來新年式版本，透過配備升級來強化競爭力，當地僅提供 Touring 單一車型選擇，售價為 214,500 雷亞爾，約台幣 124.7 萬元。自由時報汽車頻道 ・ 10 小時前
台灣神秘金主敏實集團 出資200億買下Nissan全球總部大樓
曾經「雷諾－日產聯盟」是全球汽車的風光巨人，如今日產（Nissan）反而得靠賣位在橫濱的總部大樓回籠資金。令人驚訝的是買樓神秘金主竟是台灣出身、宜蘭太平山伐木工人之子所創立的「敏實集團」。日產總部大樓970億日圓（新台幣約196億元）賣給台灣投資方；日產再「售後回租」20年。日本賣資產補血，台灣汽配大廠不只施出援手、還與車廠保持了良好的關係。鏡報 ・ 1 天前
『影片』Toyota Corolla Cross Hybrid小改款就是好看
Toyota目前的Hybrid系統是一個不能再變動的項目！畢竟修改了幾十年已相當純熟，之後要等到新引擎問世後才會改。因此Corolla Cross小改款主要是修正外型、配備與底盤，GR版尤其值得注意，結構強化、彈簧變硬、圈胎升級，讓此車的操控變得很有樂趣，終於不再是一杯健康無害但又說不上有什麼特色的白開水了！CARLINK鏈車網 ・ 1 天前