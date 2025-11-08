看導航分心自撞！300萬休旅車四輪朝天 6傷送醫

台北市 / 綜合報導

台北市萬華區華中橋8日凌晨1點多，發生一起保母車翻車事故！一名孫姓駕駛載著5名友人，要前往新店，行經華中橋時，整輛車猛撞分隔島後失控翻覆，車頭全毀四輪朝天，幾乎成了一團廢鐵，車上6人分別骨折、擦挫傷。駕駛酒測值為0，車上也沒有違禁品，供稱是因為看手機導航分心釀禍。

救護員與消防員，協力將傷者送上救護車，男子全身多處擦挫傷，不只他，車裡還有好幾名乘客，白色保母車翻覆，四輪朝天車頭全毀，車窗車門嚴重變形，連後車輪都快掉下來，整輛車幾乎成一團廢鐵，撞擊力道之大，車殼零件噴飛到對向車道，幾人的衣物鞋子也都遺留現場，事發就在今(8)日凌晨1點多，華中橋往台北市方向。

廣告 廣告

當時29歲的孫姓駕駛，開車載5名友人，正準備要前往新店的朋友家休息，他供稱看手機導航時分心，不慎自撞分隔島，整輛車失控翻覆，造成車上6人骨折及擦挫傷。

台北市警局萬華交通分隊小隊長黃明發說：「經警方到場了解，駕駛酒測值為0，車上未發現違禁品，駕駛稱其使用手機導航，未注意車前狀況，自撞翻車。」警方後續將肇事車輛，吊離現場，同時協助疏導交通，據了解這輛是知名日系車廠的，旗艦型七人座休旅車價值超過300萬，好友共乘一輛車，卻出了自撞車禍車損還很嚴重，所幸車內乘客均無大礙。

原始連結







更多華視新聞報導

無照酒駕又超載！ 婦駕車自撞路樹害6傷

霧峰女大生夜間騎車疑失控 自撞護欄翻落邊坡送醫

實境節目赴台南拍攝自撞 車上5人受傷送醫

