看屋變大亂鬥！嘉義房仲刺死客人 判刑10年半定讞

〔記者張文川／台北報導〕嘉義縣房仲業者呂東澔，2023年10月負責帶看出租嘉義水上鄉一處倉庫，與黃姓、高姓、白姓3名土方業者相約前往看房，黃男帶1名少年同往，呂男則與父親一同前往，不料竟演變成全武行，雙方6人互毆，白男還開車加速撞傷呂家父子，呂男持刀反擊，背刺刺死黃男、刺傷白男。二審依傷害致死罪將呂男判刑10年6月、傷害罪判1年10月；最高法院駁回上訴，全案定讞。

據指出，兩造素昧平生，白男等人從事土方開發，疑似專程南下找呂姓房仲尋釁，但判決書並未呈現幕後環節，動機「不詳」。白男駕車撞傷呂父，去年也被嘉義地院依殺人未遂罪判刑6年，高男則依共犯傷害罪判刑6月、得易科罰金。

廣告 廣告

判決指出，2023年10月17日，白男夥同高男、黃男及少年，從北部南下嘉義，透過房仲公司的網頁，指定相約呂男同日傍晚到水上鄉看倉庫，眾人一進到倉庫，白男突然質問「下午是誰在嗆我」，黃男隨即出手毆打呂男，白男、少年上前圍毆，高男則持手機在旁邊錄影。

呂男逃到倉庫外，沿途激烈拉扯，在車上等候兒子的呂父見狀，持球棒、高爾夫球桿上前揮趕、保護兒子，黃男持摺疊短刀揮砍，白男則是噴灑防狼噴霧劑，再開休旅車欲載黃男、少年、高男3人逃走。

呂姓父子拉住高男，白男為讓高男脫困，不顧呂父站在車子前方，加速行駛衝撞，撞倒呂父、輾傷其左腳。呂男見父親受傷，失去理智拿出彈簧短刀反擊，見黃男欲上車逃跑，持刀刺向黃男右後肩、背部中央各1刀，再拉開對方車的駕駛座車門，正面揮刺白男1刀刺穿肝臟，白男加速行駛，載黃男、高男、少年離去。

這起衝突導致1死3傷，黃男黃男的右肩後面、背部中央等2處有穿刺傷，傷勢嚴重，送醫急救仍告不治，白男肝臟遭穿刺傷，合併出血性休克，撿回一命。

二審台南高分院審酌呂男遭無故尋釁毆打，起初並未還手，但見父親遭砍、輾壓受傷，受到刺激而失去理智，才持刀攻擊，傷害罪量處1年10月，傷害致死罪維持一審嘉義國民法庭判處的10年6月徒刑；最高法院駁回呂男上訴定讞。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台南安平酒駕肇事者被起底是小草 連鎖店還給民眾黨員優惠

郭豫珍審童仲彥案見解大轉彎 法界批：助長立委任用「人頭助理」

前台中市議長張宏年辭世 中檢認死因不明、將解剖釐清

酒駕撞死女清潔員 台南鹽酥鴨老闆鄭傳吉羈押

