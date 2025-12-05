看展就有機會抽飯店住宿！台北插畫藝術節送「citizenM」住宿券 粉絲瘋狂填問卷

2025第8屆台北插畫藝術節展場一隅。(記者董柏廷攝)

〔記者董柏廷／台北報導〕2025第8屆台北插畫藝術節(Taipei Illustration Fair)昨(5)日首日在松山文創園區北向製菸工廠登場，吸引大量粉絲進場，今年除了展覽內容，祭出的抽獎活動與品牌聯名也成為熱門話題。

曲家瑞(右1)意外現身展場與粉絲合照。(記者董柏廷攝)

台北插畫藝術節強調，藝術節希望以更生活化的方式吸引不同客群進入插畫市場，因此今年持續加入品牌合作與體驗活動。展覽為寵物友善空間，觀眾可帶毛小孩同行，現場可見許多創作者與觀眾互動，打開插畫展的新參與方式。

廣告 廣告

展覽同時匯集來自泰國、日本、捷克、英國等 13 國創作者，帶來跨文化的視覺對話。(記者董柏廷攝)

展覽同時匯集來自泰國、日本、捷克、英國等13國創作者，帶來跨文化的視覺對話。曲家瑞帶領實踐大學團隊參展，也讓展場呈現更年輕化、多語彙的創作能量，使今年的主視覺與展覽主題之間形成更緊密的呼應。

台北插畫藝術節表示，今年與台灣生活品牌 Bunni 再度合作，推出由主視覺藝術家 Ning 設計包裝的香氛酒精乾洗手噴霧，延續展覽的療癒基調。觀展民眾只要在 IG或FB標記｢tiftaiwan」與任一參展者，再完成問卷，就可抽2026台北 citizenM世民酒店住宿券、主題香氛禮盒、2026 插畫節 VIP 雙人套票等獎項。

台北藝術節與台灣生活品牌 Bunni 跨界合作，推出由藝術家 Ning 設計限定包裝的「香氛酒精乾洗手噴霧」。(記者董柏廷攝)

此外，2026 第9屆台北插畫藝術節也同步宣布主題「畫的不好又怎樣？」並開放報名至2026年4月30日。主辦單位表示，希望把插畫節打造為亞洲區持續性的創作者平台，讓更多人有機會以作品與世界交流。

【看原文連結】

更多自由時報報導

全球搶銅大戰升溫！4萬噸銅被「這公司」一口氣提走 原因曝光

驚悚畫面曝光!蕭美琴宜蘭視察 24歲警交管遭廂型車卡車底命危

獨家》台積電美國廠派大批工程師來台 培訓2奈米技術

經典賽》完全不想代表日本參戰！275轟重砲坦言很可怕：我加油就好

