看岩井俊二的電影暗許心願 《旅與日子》讓韓籍影后沈恩敬實現夢想
電影《旅與日子》由沈恩敬和河合優實參與演出，分別詮釋冬日旅行與夏日旅行兩個故事。出生韓國的沈恩敬拍片時站在四下無人的雪地裡，想起岩井俊二導演的《情書》，她曾夢想有朝一日能在那樣的雪景中拍片，沒想到竟透過三宅唱導演的電影完成心願。
本片改編自漫畫家柘植義春的兩篇短篇漫畫《海邊敘景》與《哄亞拉洞的弁先生》，透過炎夏海濱與冬雪之境的雙重時空，描繪人在異境中尋找心靈棲居的故事。是導演三宅唱繼《惠子不能輸》《長夜盡頭的微光》等作品後推出的最新電影。三宅唱表示，他最喜歡柘植義春這兩篇漫畫，因此特別結合兩個故事拍成長片。
儘管沈恩敬和河合優實在片中完全沒有對手戲，兩人仍到彼此的拍攝現場探班、一起用餐，建立起深刻的友誼。沈恩敬笑稱，明明從小在會下雪的環境成長，卻是首次站在一望無際的雪地，四周白茫茫一片，什麼都沒有，只剩下自己。她說：「我小時候看岩井俊二的《情書》，當時就夢想著有一天也能有機會在那樣的雪景中拍電影。沒想到我的願望竟然會透過三宅導演的電影實現，感覺真的很奇妙！」
對於片中所描繪的旅遊心境，導演三宅唱說：「我能體會那種想逃離現況、體驗另一種生活的渴望，一如柘植義春在原作所描述的情景，我覺得看電影的行為與此有異曲同工之妙。人們去電影院是因為他們想看一些從未見過的東西，這些東西並不限於太空旅行、異國風景，事實上我們日常生活錯過了和太空旅行一樣有趣的東西，我希望能有一部電影讓我們意識到這一點。」
三宅唱表示，期待觀眾欣賞《旅與日子》時，享受故事與演員的演出之餘，也能好好享受當中的風景，因為他當年正是從台灣電影體會到這樣的樂趣，「我看完電影之後，會親自前往台北許多電影的取景地踩點，讓我收穫良多，也希望將來能在台北拍攝作品。」
《旅與日子》將於12月12日在台上映。
【旅與日子】中文預告
《情感的價值》8項金球大滿貫提名 這點導演最自豪
音樂劇百老匯原卡司同台演出 《阿拉丁》電影交響音樂會重溫奇幻魔毯之旅
《重擊人生》巨石強森演技獲諾蘭盛讚 與「伴侶」雙入圍本屆金球獎
