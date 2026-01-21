看帥哥，記憶力能變好？研究證實：每天看帥哥10分鐘，相當於運動半小時，有益身心健康

【文／Beauty美人圈．Letisha】



該怎麼做才能有益身心健康呢？除了留意壓力指數、健康飲食、正常作息，其實更多研究指出還可透過看演唱會、姊妹旅遊來促進身心健康，但若覺得看演唱會、旅行要花太多錢？如今有研究證實：光是「欣賞帥哥」就有同樣的益處，甚至能提升記憶力，一起來看看研究怎麼說！



為什麼看帥哥，不只養眼還養身？

為什麼「看帥哥」有這些好處？根本原因是當人們擁有「愉悅的視覺刺激」時，大腦會釋放「快樂賀爾蒙」——多巴胺。多巴胺，是一種大腦中的神經傳導物質，扮演著「快樂激素」和「獎勵機制」的角色，傳遞愉悅、期待、興奮等正向訊息，讓我們產生愉快、興奮感，甚至會強化行動力。

此外，多巴胺也與多項身體系統有關，例如：免疫系統、心血管、專注力、運動控制與睡眠品質等等，由此可知，多巴胺所帶來的是全身心的多重好處，而產生多巴胺的方式很簡單—欣賞帥哥！

多巴胺，是一種大腦中的神經傳導物質，扮演著「快樂激素」和「獎勵機制」的角色 圖片來源：IG@eunwo.o_c

研究證實：欣賞帥哥，記性會變好

「欣賞帥哥有助身心健康」這件事可是有多個研究佐證！首先是來自美國東卡羅萊納大學的研究，該團隊發現欣賞高顏值的異性照片，能短暫提升記憶能力與認知能力。團隊的實驗之一，就是將受試者分為兩組，A組看10位長相俊俏的異性面孔；B組則是看長相相對普通的異性面孔。隨後測試兩組的記憶能力，結果顯示A組記憶力高達2.8分，B組僅有1.5分（滿分為3分）。

根據此實驗結果，團隊進一步說明，從人類進化學的視角來看，記憶力屬於生存技能的重要基礎之一，而在當時的環境，「繁衍/生殖」能力是相當重要的生存指標。因此，當看到具有吸引力的面孔時，會激勵個體發展各種「有利生殖」的特質，以在短期內達到交配目標，從而提升注意力、記憶力及執行能力。

另個來自英國醫學雜誌《BMJ》長達5年的研究顯示：「愉悅的視覺刺激」有益長命百歲！方法也真的很簡單：每天僅需要花幾分鐘欣賞帥哥，就能幫助心跳穩定、血壓下降，相當於降低心血管疾病相關的風險，進而使平均壽命延長4-5年。

除了多巴胺的分泌，該研究還額外提及，當女性看到帥哥時會分泌雌激素。雌激素的分泌能維持血管彈性，調解膽固醇、肌膚變得透亮水嫩、調節情緒、維持骨骼健康等，最重要的是，能維持代謝，使身材緊緻，因此，該研究直言：「只須看短短10分鐘，就相當於做了30分鐘的有氧運動。」

當然，良好的生活習慣、適當的運動與飲食，仍然是維持健康萬年不敗的主要路徑，看帥哥、旅遊、看演唱會等等都算是輔助，多管齊下才能真正身心健康喔！

當然，良好的生活習慣、適當的運動與飲食，仍然是維持健康萬年不敗的主要路徑 圖片來源：IG@cortis





