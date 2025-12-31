看張文影片留言刀不夠利 送貨員GG了「3罪起訴」

1219隨機攻擊事件後，林姓男子貼文「爽！這是開始而已」、「刀不夠利啦」， 北檢以3罪起訴他。（圖：資料照）

台北市19日爆發隨機攻擊事件，造成4人死亡、11人受傷。沒想到案發當晚，幫汽車零件商送貨的林姓男子竟然在臉書留言「爽！這是開始而已」、「刀不夠利啦」等言論，台北地檢署指揮台北市刑大把林姓男子拘提到案後，今天（31日）依恐嚇公眾、煽惑他人犯罪、恐嚇危害安全等3罪起訴，並請法院從重量刑。

起訴書指出，林姓男子在張文發動1219隨機攻擊事件發生的當晚10點多，以帳號「林巴達」在其他網友張貼的「中山丟煙霧彈砍人」公開影片下方留言區，留言「爽！這是開始而已」、「刀不夠利啦！」、「#這只是開始 #你們選民投的政府自己記得扛傷害」等言論，檢警查出林姓男子真實身分後，在前天把林姓男子拘提到案，並向法院聲請羈押，但被法官裁定2萬元交保。

檢方審酌林姓男子是具成熟智識的成年人，竟然在重大治安事件發生後，只為求個人關注及宣洩個人情緒，無視他人的苦難，而使用網際網路散布鼓譟他人使用利刃犯罪、並以「只是剛開始」等言論營造恐攻氛圍，擴大社會大眾惶恐不安的情緒，造成人心惶惶，更容易使看見他言論的人群起效尤而導致社會動盪不安，他的行為所生損害重大，請從重量刑，以示警懲。

◆被告未經審判證明有罪確定前，推定其為無罪