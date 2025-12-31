看張文攻擊影片留言嗆「這是開始而已」 嘴秋男一句話代價慘了！遭求重刑

林姓男子在張文攻擊影片留言，遭北檢起訴求刑。示意圖

1219張文隨機攻擊事件引起社會恐慌，唯恐天下不亂的不肖人士也趁機起舞，在網路胡亂放話掀起恐懼，一名林姓男子在張文丟煙霧彈的影片留言：「爽！這是開始而已」、「刀不夠利啦！」台北市刑大獲報後積極偵辦，29日將林男拘提到案，台北地檢署31日迅速偵結，依恐嚇等罪提起公訴。

起訴指出，40歲林姓男子明知於12月19日晚間，張文在臺北車站及中山區南西商圈丟擲煙霧彈製造恐慌，並持刀進行無差別攻擊，致多人死傷，嚴重破壞社會治安，社會大眾均惶恐不安，竟仍於同日22時許，基於恐嚇公眾、恐嚇危害安全、煽惑他人犯罪之犯意，使用社群軟體臉書帳號，在臉書用戶所張貼的「中山丟煙霧彈砍人」公開影片下方留言區，發布：「爽！這是開始而已」、「刀不夠利啦！」、「＃這只是開始 ＃你們選民投的政府自己記得扛傷害」等言論。

廣告 廣告

北檢審酌林男為具成熟智識的成年人，竟於重大治安事件發生後，僅為求個人關注及宣洩個人情緒，無視他人的苦難，而使用網際網路散布鼓譟他人使用利刃犯罪、並以「只是剛開始」等言論營造恐攻氛圍，擴大社會大眾惶恐不安之情緒，造成人心惶惶，更易使見聞其言論的人群起效尤而致社會動盪不安，其行為所生損害重大，請從重量刑，以示警懲。

北檢強調，對於任何企圖擾亂社會秩序、散布恐懼心理或以暴力、威脅方式危害公眾安全之行為將依法嚴查速辦，守護民眾安全與維護社會秩序。



回到原文

更多鏡報報導

央廣官網驚見五星旗、簡體字 內鬼工程師首度出庭不認罪

黃子佼和解拚免關仍遭「鎖國」 法官曝延長境管關鍵：有錢有能力逃亡

首例！毒駕撞死三重警判太重 高院撤銷發回國民法官更審