看張文攻擊影片留言「刀不夠利」 北市男3罪起訴從重量刑

記者楊佩琪／台北報導

▲林姓男子看完張文隨機殺人影片後，竟留言「刀不夠利」、「這只是開始」等語，被檢警拘提到案，起訴求處重刑。（資料照／翻攝自X@KinositaKouta）

自張文犯下隨機殺人案釀4死11傷慘劇以來，全台各地傳出不少「網路模仿效應」，發文恐嚇民眾、讚揚殺人犯行等。一名林姓男子就在案發當晚，上網留言「這是開始而已」、「刀不夠利啦」等語，經檢警拘提到案，台北地檢署偵辦後，31日依恐嚇公眾、煽惑他人犯罪、恐嚇危害安全等罪起訴，並建請法院從重量刑。

張文於12月19日連續在台北車站、中山區南西商圈丟擲煙霧彈、隨機殺人，一名林姓男子竟於當晚10點多，傷者還在救治、現場還被封鎖、檢警正進行調查之際，在網友張貼「中山丟煙霧彈砍人」的影片下留言區，留言「爽！這只是開始而已」、「刀不夠利啦」、「＃這只是開始 ＃你們選民投的政府自己記得扛傷害」等言論。

台北地檢署於26日接獲警方通報林姓男子涉嫌恐嚇公眾的留言後，旋即指派「防範危害公眾攻擊應變小組」檢察官劉星汝指揮台北市刑事警察大隊偵辦，並於29日將林男拘提到案，複訊後向法院聲請羈押，台北地方法院裁定交保。

檢方偵辦後認為，林男為具成熟智識之成年人，竟於重大治安事件發生後，為求個人關注及發洩個人情緒，無視他人苦難，透過網路散布鼓譟他人使用利刃犯罪，並以「只是剛開始」等語，營造恐攻氛圍，擴大社會大眾惶恐不安情緒，造成人心惶惶，有心人士群起效尤導致社會動盪不安，其行為所生損害重大，依法起訴並建請法院從重量刑。

