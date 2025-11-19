看待北車招標廠商踴躍參與 交通部長陳世凱：這是台北車站重新活化的大工程

交通部長陳世凱期待台北車站招標案，興利外更是北車活化的大工程。

今（19）日，交通部於台北花園大飯店二樓舉辦招商大會，現場擠進超過三百多位廠商，空氣中聽到不是董事長就是總經理。針對最受矚目的台北車站招商案，交通部長陳世凱也說出他的期待。

這是交通部首次釋出突破3千億商機規模大關以及約60招標案件，均創下新高。提早到場的交通部長陳世凱面對媒體提問備受矚目的台北車站招標案時，他表示，「期待這次招標案，將站前和站後風景連動起來，同時也把水和電的線路也整合起來，這是一個台北車站活化的大工程。大概年底結果會出爐。」

廣告 廣告

「各個交通節點也帶動國家經濟繁榮的一個動力，特別是今日壽險與產險基金夥伴一起來。參與的案子都有亮點、有溫度及有故事。交通便利也能興利。」他表示，60個案子涵蓋北中南3區。

本次招商內容涵括民間參與投資開發民參案件32件、商機總額約新臺幣948億元及重大交通建設工程採購案件28件、商機總額約新臺幣2,391億元，類別橫跨臺鐵、高鐵、港區周邊土地開發、航空站、電信、郵政暨觀光遊憩設施興建營運及交通建設計畫。

交通部招商大會案件計60件，預估釋出商機達3,339億元，現場吸引超過300多位廠商與會。

5件亮點商案計有：臺北車站大樓G+2、G+1、U-1層ROT案，基地面積約7.23公頃，重新規劃餐飲零售等商業設施，是受矚目的案件；高雄市自立路土地開發案，是臺灣南部地區相當重大的住商大樓開發案，基地面積約1.28公頃，民間投資金額計約150億元。

高速鐵路臺南車站特定區產業專用區(武東段279、280地號)開發經營案，屬於設定地上權的開發案，規劃開發為商辦、旅館、餐飲零售、倉儲物流等設施，民間投資金額計約72億元；基隆市威海營區舊址基地BOT案，基地面積約1.17公頃，民間投資金額約40.5億元；高雄港新亞灣雙子星大樓開發案(原名：高雄市苓雅區苓港段14及15地號土地設定地上權案)，基地面積約1.16公頃，投資興建及營運商用不動產設施，民間投資金額計約86.99億元。

更多鏡週刊報導

卡關20年終突破 德運元鼎東區都更案正式啟動

不滿名嘴姚惠珍影射「和太子集團有淵源」 17LIVE怒發4點聲明

和碩金孫永擎掛牌開紅盤 童子賢預告：還有更多要排隊上市