看待能源政策 吳東亮：算力就是國力 能源結構須多元

工商協進會與行政院每年定期舉行早餐會，至今已經超過30年。

今（26）日2025年工商早餐會台北君品飯店內上演，由行政院長卓榮泰率隊與工商協進會進行年度對話。工商協進會理事長、現任台新金控與新光金控董事長吳東亮，針對預算卡關、能源政策、稅制改革及美台談判等議題一一說明。

年度工商協進會舉辦的「工商早餐」會結束後，吳東亮針對當前政府施政、產業挑戰與預算問題一一回應。他認為，朝野若無法協商通過中央政府總預算與《財政收支劃分法》修法是長期結構性問題，不僅將讓政府政策空轉，也將重創企業信心與整體投資環境，「但修法與預算不應彼此牽制，應同步理性協商、機制化推進，而非互相綁架，」他表示。

廣告 廣告

針對關於「台灣病」與央行利率政策傾向出口導向的批評，他則表示，目前匯率與利率仍是滾動式調整，整體經濟仍屬穩健。他觀察，「央行至今的操作仍屬穩健、審慎，能讓我們的經濟順利發展。」但也提醒，台灣若長期過度依賴出口與科技業，要避免產業M型化。

吳東亮指出，台灣整體經濟發展不能僅靠AI產業。

面對AI產業對電力需求的暴增，吳東亮重申工商界長期主張「能源來源要多元」。他指出，目前政府針對核二、核三延役與新型核能的討論逐步釋放空間，是正確方向。「總統也明確表示對新型核能保持開放，這對AI發展至關重要，因為算力等於國力，而算力要有電力支撐。」工商界樂見政府修正過去對核能的僵化立場，未來願與政府共同討論能源配比，確保供電穩定。

針對立法院日前加嚴光電設置環評規範一事，他表示，工商界支持再生能源發展，但也強烈希望法規一致、執行透明。目前已經出現地方與中央標準不一、高雄與台中都有光電案退回重審，反映企業無所適從困境。他說明，「我們支持環保，但更需要可預測的法規環境。部會若能提出統一審查標準，將更有助於企業投入綠能。」

更多鏡週刊報導

吳東亮：台灣不能僅靠AI產業 中小企業更需產業升級

台積電正式對羅唯仁提告！ 童子賢：職業道德不可觸犯