看得到卻用不到 桃議員張碩芳促市府正視特兒家庭照護壓力





桃園市議會近日召開專案臨時會，針對長期照顧制度在身心障礙與重症兒童家庭中的實際落差，市議員張碩芳指出，現行長照與喘息服務存在明顯結構性缺口，讓多數特殊兒童家庭陷入「制度看得到，服務卻用不到」的困境。

張碩芳表示，長照制度長期以成人與高齡失能者為主要服務對象，制度設計未能回應重症與身心障礙兒童高度醫療依賴、全天候照顧的現實需求。即使制度上允許申請喘息服務，實務上卻因缺乏具備專業醫療與照護能力的人力，導致媒合困難，主要照顧者長期承受高壓與身心耗竭。

她進一步指出，現行制度在評估聘僱外籍看護工家庭時，對照顧資源的判斷過於簡化，僅以「是否有外籍看護」作為重要依據，卻忽略實際照顧強度與醫療複雜度。許多家庭在核定照顧時數不足的情況下，只能被迫選擇高額自費，不僅加重經濟負擔，也形同將所有照顧風險全面轉嫁回家庭。



桃園市議員張碩芳與特殊兒童及家長於桃園市議會議事堂前合影。

張碩芳指出，近期立法院已針對《身心障礙者權益保障法》展開修法與制度檢視，核心精神即是確保身心障礙者不因年齡或身分而被排除在制度保障之外。她呼籲桃園市政府應同步檢討地方長照政策，建立以「照顧強度」與「醫療複雜度」為核心的評估與支持機制，補足制度缺口。

值得關注的是，當日議會現場有兩位曾接受公視《獨立特派員》採訪的重症特殊兒童家長，親自帶著孩子到場旁聽聲援，以實際行動讓制度問題不再只是數據，而是真實存在的家庭處境。張碩芳也在會後向家長致意，強調制度設計不應停留在文件與表格，而應真正承接家庭正在承擔的重量。

張碩芳強調，照顧身心障礙與重症兒童不應被視為個別家庭的責任，而是檢視一座城市是否具備人權視角與治理能力的重要指標，並要求市府儘速提出具體改善方案，讓政策成為家庭的支撐，而非新的壓力來源。

