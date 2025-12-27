看得更遠更清晰！美B-52新雷達測試 「J」版將服役至2050

美國空軍首架搭載全新先進雷達的B-52H「同溫層堡壘」轟炸機，從德州波音工廠飛抵加州愛德華茲空軍基地（Edwards Air Force Bas），展開綜合飛行測試。 圖：翻攝U.S. Air Force

[Newtalk新聞] 美國空軍首架搭載全新先進雷達的B-52H「同溫層堡壘」轟炸機，日前被證實從德州波音工廠飛抵加州愛德華茲空軍基地（Edwards Air Force Bas），展開綜合飛行測試。這項雷達升級是B-52全面現代化計劃的核心項目，經改造後的機型將更名為B-52J，美國空軍明確規劃讓其延續服役至2050年，甚至可能成為史上首款服役近百年（接近100年）的現役作戰飛機。

這次綜合飛行測試將由愛德華茲基地的第419飛行測試中隊與路易斯安那州巴克斯代爾空軍基地（Barksdale AFB）的第49測試評估中隊共同負責，預計測試工作將貫穿整個2026年，目的是徹底驗證新雷達系統的性能，並於年底決定是否進入量產階段。美國空軍強調，此舉象徵B-52艦隊現代化進入關鍵階段，未來將與新一代B-21「突擊者」隱形轟炸機共同組成美國戰略轟炸主力，確保全球打擊能力至2050年代。

新雷達系統為AN/APQ-188轟炸機現代化雷達，由雷神科技（Raytheon Technologies）開發，採用主動電子掃描陣列（AESA）技術，完全取代老舊的APQ-166機械掃描雷達。升級後的B-52J不僅大幅提升全天候導航、精準目標鎖定與高解析度地面地圖繪製能力，還改善維護性與可靠性，讓其作戰效能媲美F-15E戰鬥機或F/A-18「大黃蜂」艦載機的先進水準。

B-52現代化計劃涵蓋從機鼻到機尾的全面改造，包括全新Rolls-Royce F130商用引擎、航電系統、武器整合、通信設備與結構強化等，將大幅降低生命週期成本並延長機體壽命。美國空軍目前擁有76架B-52H，計劃將全數升級為B-52J，預計在2030年代完成轉型。屆時，B-1B「槍騎兵」與B-2「幽靈」將逐步退役，B-52J與B-21將成為美國空中戰略嚇阻的核心力量。

美國空軍高層多次強調，B-52J的服役期限將延長至2050年，這意味著部分機體將服役近百年，成為軍用航空史上罕見的長壽典範。這項雄心勃勃的計劃反映美國空軍應對大國競爭的長期策略，儘管面臨成本超支與時程延遲挑戰，但B-52J預計將持續扮演戰略支柱角色，確保美國在未來數十年維持空中優勢。

