看得見的關懷！國際獅子會300A1區捐贈南投眼科儀器

【記者 謝雅情／南投 報導】國際獅子會300A1區3日捐贈先進眼科設備給南投縣，包括數位式裂隙燈顯微鏡、自動電腦驗光儀、全自動眼壓機及全自動眼底攝影儀等專業儀器，未來將配置到醫療資源較薄弱的鄉鎮衛生所，讓民眾就近享有高品質眼科檢查。

衛生局下午舉行「國際獅子會眼科醫療儀器捐贈典禮」，王瑞德副縣長代表縣長許淑華接受國際獅子會300A1區總監孟淑芬捐贈眼科器材，縣府警察局長謝宗宏、縣府衛生局副局長陳淑怡，及獅子會多位分區主席、會長一同出席見證。

廣告 廣告

王瑞德副縣長致詞表示，國際獅子會捐贈眼科儀器，包含數位裂隙燈顯微鏡、電腦驗光儀、眼壓機及眼底攝影機，都是非常先進的設備，對保障鄉親眼部健康極為重要。

他表示，鄉親的健康是幸福城市基礎。這些年縣府在水里設立24小時急救站、在仁愛鄉推動牙科定期駐診、在國姓設置物理治療所、埔里設置心理衛生中心等，都已有顯著成果；但眼科專業儀器有待加強，隨著長輩年紀增加，視力退化，更想看清楚美麗的山水，獅子會獅友提供這套眼科照護儀器，真正是「看得見的關懷！」

王副縣長特別感謝獅子會總監孟淑芬、前總監陳鍊成及獅子會成員的付出，這份善心補強了偏鄉醫療能量，也看到公益與專業結合的巨大力量。

縣府衛生局表示，這批儀器將提供給需要的鄉鎮，讓醫療溫暖深入每一個角落。縣府未來將持續與國際獅子會等民間團體合作，逐步縮減城鄉醫療差距。（照片記者 謝雅情翻攝）