看心梗20年，最怕病人天天吃這些！心臟科醫曝：這9食物「給錢也不吃」 吐司上榜

「很多病人明明有運動、也不抽菸，卻還是心臟出問題。」擁有20年臨床經驗的Sanjay Bhojraj心臟科醫師指出，真正被忽略的關鍵，往往不是生活習慣，而是每天看似無害的飲食選擇。

他觀察到，許多標榜「低脂」、「植物性」、「對心臟好」的食物，實際上卻可能促進發炎、拉高血糖、長期傷害血管。以下是他根據多年治療心肌梗塞、動脈阻塞與代謝異常患者的經驗，整理出的 9 種他絕對不碰的食物。

1、含糖早餐穀片

外表無害、包裝可愛，但本質幾乎是甜點。Sanjay Bhojraj直言：「早餐吃這個，等於在吃甜甜圈。」高糖會引發胰島素劇烈波動，長期加速代謝失衡與血管老化。

．建議替代：鋼切燕麥＋莓果＋肉桂

2、加工冷切肉（火腿、培根、香腸）

含有硝酸鹽與亞硝酸鹽，可能在體內轉化為有害物質，不只提高癌症風險，也會傷害血管、升高血壓。

．建議替代：自行烤製的雞胸肉或火雞肉

3、汽水與能量飲料

不只讓血糖飆升，還會過度刺激腎上腺、增加全身性發炎。「無糖版本」也不安全，人工甜味劑可能破壞腸道菌相，間接影響心臟健康。

．建議替代：氣泡水加檸檬、無糖花草茶

4、油炸速食與夜市炸物

高溫油炸常使用工業植物油，容易產生氧化物質，會嵌入血管壁、促進斑塊形成。Sanjay Bhojraj形容：「就像用砂紙磨你的動脈。」

．建議替代：烤箱料理，搭配橄欖油或酪梨油

5、白吐司與精製澱粉

去除纖維與營養後，身體代謝方式幾乎等同吃糖。長期下來，與胰島素阻抗、第二型糖尿病、心血管疾病高度相關。

．建議替代：100%全穀或發芽穀物麵包

6、人造奶油與抹醬

過去被誤認為「比奶油健康」，實際上常含反式脂肪，會提高壞膽固醇、降低好膽固醇，讓血管變硬。

．建議替代：草飼奶油、特級初榨橄欖油

7、高度加工的植物肉

「植物性」不代表健康。許多植物肉含鈉高、發炎油脂多，還加了人工添加物。

．建議替代：豆類、扁豆、少加工豆腐

8、高鈉罐頭湯

一碗可能就吃掉 一天80-100%的鈉攝取量，容易升高血壓、加重心臟負擔。

、建議替代：自煮蔬菜湯，鹽巴自己控制





9、調味奶精咖啡

看似只是「一點點」，實際卻是氫化油、人工香料與糖的混合物，長期累積會促進慢性發炎。

．建議替代：無糖植物奶、加肉桂粉或香草精調味

不用一次全戒 但一定要開始換

「你不需要一夕之間改變所有飲食，但每天做一點替換，血液檢查會誠實反映結果。」Sanjay Bhojraj也提醒，任何重大飲食調整前，仍應與醫療專業人員討論。

（記者吳珮均、圖片來源：motionelements）

