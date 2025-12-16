看懂好萊塢終局之戰：Netflix和派拉蒙爭搶華納兄弟，真正敵人是YouTube
2025年12月，全球娛樂產業發生可以改寫成電影劇本的大事。Netflix原本已經在官方App發聲明放鞭炮，以為成功收購華納兄弟，穩了！卻在三天後遭遇了派拉蒙（Paramount）聯手甲骨文（Oracle）創辦人家族與中東資本的「惡意併購」突襲。
牌桌上的兩個方案：精挑細選 vs. 全盤通吃
華納兄弟的股東現在面臨兩個截然不同的選擇，也反映來自矽谷的Netflix和來自傳統影劇產業的派拉蒙，背後完全不同的戰略思維：
Netflix的「去蕪存菁」方案（已獲WBD董事會批准）
出價與結構：每股27.75美元（現金＋股票），企業價值約827億美元。
交易內容：Netflix只買下包含華納兄弟製片廠、HBO和HBO Max串流業務；而日漸衰退的傳統有線電視網絡（如CNN、TNT）不在收購範圍內。
戰略意圖：從內容IP到分發的「垂直整合」。Netflix作為強大的通路，向上游收購頂級內容供應商，更不要說華納兄弟擁有哈利波特、DC宇宙等超強IP。
派拉蒙的「孤注一擲」方案（惡意敵意收購）
出價與結構：每股30美元（全現金），企業價值高達1084億美元。
交易內容：照單全收。派拉蒙願意接手華納兄弟包括傳統電視網CNN在內的所有資產，並提出全現金交易和高出Netflix方案的溢價。
戰略意圖：這是「水平整合」。透過將兩家弱勢的傳統媒體巨頭合併，試圖在科技巨頭的擠壓下抱團求生。
Netflix的盤算：從「內容為王」到「聚合者優勢」
為什麼Netflix敢於在此時發動收購？其底氣來自於對網路時代傳播規律的深刻理解。知名財經作家Ben Thompson以「聚合理論」（Aggregation Theory ）分析Netflix的盤算。
通路即權力
好萊塢曾經以為內容為王，但在網路時代，擁有用戶和分發能力的「聚合者（Aggregator）」才是贏家。Netflix證明了擁有全球用戶基礎後，它可以零邊際成本地分發內容。
賦能舊IP
Netflix擁有獨特的能力，可以讓舊內容「點石成金」。例如《Suits》在 Peacock上無人問津，一上Netflix就爆紅；《Formula 1: Drive to Survive》直接帶動了F1的市值增長。Netflix意識到，既然自己能讓別人的IP增值，不如直接擁有這些IP。
防禦性收購
買下華納兄弟不僅壯大了自己，更重要的是「將一個潛在對手移出棋盤」，並阻止其他競爭者獲得這些頂級內容庫。
派拉蒙的資本豪賭：石油、美元與矽谷巨富的聯軍
派拉蒙自身市值僅120億美元，卻敢發動千億級別的吞併，其背後的資本結構異常複雜且敏感。
這次收購由甲骨文創辦人Larry Ellison（身價 2750 億美元）家族背書，其子David Ellison主導，解決了資金的燃眉之急。還有中東資本的影子，沙烏地阿拉伯、卡達和阿布達比的主權財富基金預計注入高達240億美元。為了規避美國外資投資委員會（CFIUS）的審查，派拉蒙聲稱這些國家將不擁有投票權或董事會席位。
但這也讓投資者充滿疑問，中東國家投入巨資又不求治理權，是否在尋求軟實力輸出？這成為了交易潛在的輿論風險。
川普與華盛頓的陰影：反壟斷與政治恩怨
這場交易的最終裁判，可能不是華爾街，而是川普及其影響下的監管機構。
川普一方面稱讚Netflix執行長Ted Sarandos是「傳奇人物」，卻又在公開場合警告合併後的市場壟斷「可能是個大問題」。
對派拉蒙這邊，川普也沒好臉色，因CBS的節目《60 Minutes》報導，與川普交惡，這可能對派拉蒙的併購案不利。此外川普女婿Jared Kushner 與中東投資者的關係，都將成為不可預測的變數。
真正的戰場：眼球經濟的終極競爭
無論是Netflix還是派拉蒙贏得這場併購，Ben Thompson指出，他們真正敵人並非彼此，而是YouTube和TikTok。
首先，這是一場注意力戰爭。網路時代沒有貨架限制，唯一的稀缺資源是用戶的「時間」。YouTube在電視螢幕上的觀看時長已經超越了Netflix。
第二，是創作者經濟的威脅。好萊塢依賴高成本製作，但YouTube卻擁有無限的、免費的用戶生成內容（UGC）。
華納股東現在面臨到底要先拿了派拉蒙的現金跳船，還是要跟Netflix一起賭一把未來股票價值成長的兩難。自派拉蒙發動敵意併購後，市場預測顯示Netflix交易成功的機率從23%降至16%。
這場收購案將決定好萊塢是繼續走向科技巨頭主導的串流整合之路，還是回歸到傳統媒體巨頭抱團取暖的舊模式。無論結果如何，那個曾經由「五大片廠」統治的舊好萊塢時代，都在2025年的冬天正式宣告結束。
