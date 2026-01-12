看懂川普「唐羅主義」盤算：委內瑞拉遭襲後，格陵蘭逃不掉？

美國新年突襲形成，害委內瑞拉現況混亂！接著又暗示奪取格陵蘭！原來，這跟川普「唐羅主義」的戰略有關。想知道下一個被突襲的國家是誰？川普到底怎麼盤算？為何有人說唐羅主義是1823年門羅主義的升級版？兩者差異在哪？當美國宣示以軍事與經濟手段排除中國、俄羅斯勢力，試圖重塑美洲秩序。這套強勢霸權路線短期震懾對手，長期來說將如何改變世界？一文完整拆解。

美國總統川普（Donald Trump）正大肆復興擁有200年歷史的門羅主義（Monroe Doctrine），試圖在西半球確立絕對主導地位。這項被《紐約郵報》（New York Post）稱為「唐羅主義」（Donroe Doctrine）的新方針，承襲1823年門羅（James Monroe）總統警告歐洲列強不得干涉美洲的邏輯，更進一步擴大範圍。川普政府明確表示，西半球是美國勢力範圍，絕不容許中國、伊朗、俄羅斯等敵對勢力在此建立基地，並透過去年發布的《國家安全戰略》（NSS），正式將其升級為「川普推論」，強調將以軍事壓力與經濟脅迫，確保美洲免於外國勢力入侵或資產占有。

「唐羅主義」核心在於將美國力量積極投射於美洲，近期美軍推翻委內瑞拉馬杜羅政權即是例證。川普更將目光轉向北極，以國家安全名義試圖掌控格陵蘭，甚至威脅動武，引發北約盟邦丹麥強烈反彈。分析師指出，美國高度軍事化、單邊主義作法可短期威懾，卻易引發民族主義反彈，損及美國與盟友合作。

美國第五任總統門羅。圖右為位於維吉尼亞州夏綠蒂鎮的門羅雕像，門羅曾於此居住。wikimedia commons

門羅主義是什麼？和唐羅主義差異？

在探討川普的地緣政治策略前，須先了解門羅主義是什麼？和唐羅主義的不同之處在哪？

1823年12月，美國第五任總統門羅在國情咨文中警告歐洲勢力，任何對西半球事務的干涉都將視為對美國的攻擊，北美洲與南美洲將不再受任何歐洲列強的殖民統治，美國同時承諾不干預歐洲內政。此政策原本旨在維護西半球的獨立與穩定，但美國當時尚缺乏干預他國的能力，19世紀大部分時間裡，美國主要專注於自身邊疆擴張，包括德州、俄勒岡（Oregon）、阿拉斯加（Alaska）。

1904年，老羅斯福總統（Theodore Roosevelt）在門羅主義中加入「羅斯福推論」（Roosevelt Corollary），聲稱美國有權干預拉丁美洲國家，以防歐洲勢力借債務或政局不穩施加影響。該推論稱美國有權在區域政府「公然犯錯或無能」的情況下，將武力作為最後的手段，形成所謂「砲艦外交」（gunboat diplomacy）。

1900年前後，在麥金里（William McKinley）與老羅斯福兩位總統的領導下，美國吞併夏威夷，奪取菲律賓、波多黎各（Puerto Rico）、關島（Guam），並煽動巴拿馬（Panama）脫離哥倫比亞，為建造巴拿馬運河鋪路，標誌門羅主義逐漸展現帝國特質。

1980年代，美國雷根（Ronald Reagan）政府支持尼加拉瓜右翼武裝對抗左翼政府，甚至捲入伊朗門事件（Iran─Contra Affair）。歷史學者指出，美國在此地區的干預並非偶然，而是延續門羅主義的長期戰略，冷戰期間尤其凸顯防止共產主義擴散的戰略需求。

1898年至1994年，美國在拉美的干預約有17起成功政權更迭案例，間接施壓導致政府被推翻的例子更多。此種政策其實是延續了門羅主義的本質：保護美國利益、維持西半球穩定，並透過干預塑造區域政治格局，手段常被貼上「帝國主義」標籤。

21世紀後半葉，美國門羅主義的影響力逐漸式微。2013年，歐巴馬（Barack Obama）政府宣布門羅主義「已結束」，反映了全球化與多邊合作的趨勢。然而，門羅主義仍影響美國對拉美的政策，並見證美國從區域防禦策略逐步演變為全球干預力量。

2013年，歐巴馬（Barack Obama）政府宣布門羅主義「已結束」。達志影像

從門羅主義到唐羅主義：川普的美洲霸權藍圖

2025年1月，《紐約郵報》就提出了「唐羅主義」的概念，當時該報在頭版刊登了川普的照片，照片中他面帶微笑，站在標註了西半球地圖的教室地圖前，標題是：「唐羅主義」。在這張地圖上，川普聲稱加拿大是「第51個州」，將格陵蘭重新定義為「我們的土地」，將墨西哥灣（Gulf of Mexico）重新命名為「美洲灣」（Gulf of America），並重申了美國對巴拿馬運河（Panama Canal）的控制權。

2025年1月，《紐約郵報》就提出了「唐羅主義」的概念。取自紐約郵報官網

「唐羅主義」一詞起初並未引起太多關注。但去年秋天，隨著《金融時報》（Financial Times）、《紐約時報》（New York Times）等媒體報導，它開始廣為流傳。川普政府正在復興並重新詮釋門羅主義，並擴大這個概念的範圍。它不僅試圖限制中國、俄羅斯、伊朗在西半球的影響力，而且還試圖透過軍事壓力、經濟脅迫、選擇性建立聯盟、川普個人報復等手段，積極維護美國的霸權地位。

2025年，唐羅主義在西半球的政策迅速具體化。美國打擊涉嫌販毒船隻，威脅對墨西哥與哥倫比亞動武，制裁哥倫比亞總統佩特羅（Gustavo Petro）與巴西最高法院法官莫賴斯（Alexandre de Moraes。同時，透過經濟援助、政治背書、遣返合作，川普政府選擇性扶植理念相近的右翼領導人，顯示華府已不再迴避直接介入拉美內政。

去年11月，美國公布2025年版《國家安全戰略》（NSS），該戰略明確表明川普政府的意圖，即「重申並執行門羅主義，以恢復美國在西半球的主導地位，並保護我們的國土及我們進入該地區關鍵地區的通道。」該戰略將其稱為「川普推論」（Trump Corollary），它是將美國力量投射到整個美洲的地緣政治願景，而且似乎注定要被用來攫取美國認為對其利益有利的資源，包括格陵蘭的礦產與委內瑞拉的石油。

美軍3日突襲委內瑞拉，逮捕委國總統馬杜洛（Nicolás Maduro），這正是「唐羅主義」的典型例證。川普4日辯稱，美國針對委內瑞拉的行動不同於美國干預伊拉克及阿富汗的行動，因為「這是在我們控制的地區，這就是唐羅主義。」他自信地宣稱：「門羅主義意義重大，但我們已經遠遠超越了它，真的遠遠超越了它，現在他們稱之為唐羅文件，美國在西半球的主導地位將永遠不會再受到質疑。」

美東時間1月5日，馬杜洛首度以被告身分現身於紐約曼哈頓聯邦法院。圖片由法庭速寫師Elizabeth Williams繪製。AP

當霸權成為規則：唐羅主義如何動搖國際秩序

唐羅主義重新確立美國對西半球的唯一勢力範圍，但卻引發重大疑問：若中國在台灣或亞洲地區採取類似行動，或俄羅斯對烏克蘭及周邊國家採取相似行動，川普是否能接受？官方答案是否定。這暗示地緣政治規則可能變得雙重標準，而這種單邊霸權策略短期內可威懾對手，但也可能刺激其他強權效仿，增加國際衝突與不穩定性，並挑戰美國長期盟友的信任與合作。

此外，唐羅主義也誇大了自然資源的重要性，忽略了科技、服務、人力資本才是美國財富的驅動力。過去十多年來，資源豐富的阿拉斯加面臨人口流失的困境，格陵蘭倚賴丹麥補貼，委內瑞拉的石油與格陵蘭的稀土雖有價值，但都難以開採獲利。

美國拜登（Joe Biden）政府時期曾任國防部反毒品副助理部長的塞恩茲（James Saenz）指出：「川普的政策帶有一種『我們強大而邪惡，正在炫耀武力』的意味。」過去一年，已有數個歐洲國家停止與美國共享情報，原因是他們認為美國可能利用這些情報非法襲擊民用船隻。

《美洲季刊》（Americas Quarterly）總編輯、拉美政治分析師溫特（Brian Winter）表示：「老羅斯福使用的『大棒政策』（Big Stick Policy）與拉丁美洲民族主義的興起有關聯，而拉丁美洲民族主義最終催生（古巴）卡斯楚（Fidel Castro）這樣的人物。」換言之，未來的美國總統很可能必須面對唐羅主義遺留的問題。

從門羅主義到唐羅主義，川普正以更直接、更強勢的方式重塑美國在西半球的角色。這套以軍事威懾與經濟施壓為核心的霸權路線，短期內或能強化美國主導地位，卻也同步侵蝕國際規範與盟友互信。當勢力範圍重新成為大國競逐的工具，唐羅主義不僅考驗美國的長期戰略智慧，也將為全球秩序帶來深遠影響。