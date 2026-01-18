看懂川普2.0週年關鍵字！裁員30萬、關稅最高50％、退群66個

美國總統川普自 2025 年1月重返白宮即將滿一週年，政策推進速度與衝擊前所未見。從啟動DOGE，裁撤 30 萬公務員；對全球商品課徵高額對等關稅；簽署《大而美法案》推升赤字；到撤銷逾 10 萬張簽證、強化移民管控。而外交上，更以軍事與資源交換重塑中東與拉美秩序。《遠見》以關鍵數字，盤點川普執政一年的重大轉折。

美國總統川普（Donald Trump）自2025年1月展開第二任期，至今即將滿一週年。這一年，他以快速推進的政策節奏，徹底改寫美國的政經運作模式：上任首月，「政府效率部」（DOGE）啟動，聯邦體系約30萬名公務員遭裁；4月，川普以國家緊急狀態為由，下令對各國商品課徵10～50％不等的「對等關稅」，引爆全球供應鏈動盪；7月，川普正式簽署《大而美法案》（OBBBA），未來十年可能增加約3.3兆美元赤字；2026年1月12日，美國國務院（Department of State）證實，過去一年已撤銷逾十萬張簽證，全面收緊移民政策。

廣告 廣告

外交方面，從中東到拉美，川普走向軍事壓力結合經濟利益的強硬路線。2025年10月，他拋出加薩走廊（Gaza Strip）「20點和平計畫」（20-Point Peace Plan），以停火、人質釋放、瓦解巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）為核心目標，成功促成階段性停火。2026年1月3日，川普下令美軍執行跨國行動，逮捕了委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro），隨後宣布委內瑞拉將向美國移交3000萬至5000萬桶石油，這也成為川普「唐羅主義」（Donroe Doctrine）最具代表性的例證。

延伸閱讀：看懂川普「唐羅主義」盤算：委內瑞拉遭襲後，格陵蘭逃不掉？

《遠見》以關鍵數字為切口，帶您一次看懂川普執政一週年的關鍵時刻。

逾60萬人！驅逐非法移民，史上最大

1. 2025年1月：DOGE啟動，聯邦雇員減少30萬人

美國電動車巨擘特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）領導的政府效率部，於川普上任之初正式運作，核心目標是削減高達2兆美元的聯邦開支。截至2025年底，聯邦政府雇員減少約30萬人，引發公務員體系的劇烈震盪與司法訴訟。但2025年6月，馬斯克與川普正式撕破臉；而11月，人事管理局（OPM）也證實，政府效率部已解散。

2. 2025年4月：宣布徵收對等關稅，對各國課徵10～50％不等的關稅

川普動用《國際緊急經濟權力法》（IEEPA），下令對各國商品課徵10～50％不等的「對等關稅」，藉此促成各國與美國達成協議。此舉名義上，是為保護美國製造業及國家利益，卻引發全球震盪。儘管短期內關稅收入顯著增加，但也對全球供應鏈造成結構性衝擊，更導致投資縮手與消費信心下滑。

3. 2025年6月：史上最大規模驅逐計畫，已驅逐超過60萬人

川普透過其社群平台「真實社群」（Truth Social）發布聲明，正式指示美國移民和海關執法局（ICE）「竭盡全力」，執行史上最大規模的非法移民驅逐計畫。國土安全部（Department of Homeland Security）上個月表示，川普政府過去一年已驅逐超過60萬5000人。

特斯拉執行長馬斯克（左）曾領導政府效率部。取自白宮官網

3.3兆美元！《大而美法案》赤字大增

4. 2025年7月4日：簽署《大而美法案》，恐增3.3兆美元赤字

川普選在美國國慶日簽署《大而美法案》，這其實是大型稅務與支出法案，核心內容是延長川普第一任期內的減稅政策，兌現他競選承諾讓小費、加班費免稅的政見，為邊境安全及國防提供資金，並新增新型態教育儲蓄帳戶「川普帳戶」（Trump Account）。未來十年，這項法案可能會增加3.3兆美元的聯邦赤字。

5. 2025年9月：H-1B簽證大幅提高至10萬美元

川普宣布，將H-1B工作簽證的申請費大幅提高至10萬美元，導致矽谷科技公司成本飆升，對高度依賴印度與中國高技術人才的美國科技產業造成沉重打擊，印度與中國籍人才可能轉向加拿大或歐洲。市場擔憂，如果美國無法繼續吸引全球最優秀的人工智慧（AI）人才，其在與中國的AI競爭中可能喪失領先優勢。

6. 2025年9～10月：加薩走廊「20點和平計畫」

川普公布加薩走廊「20點和平計畫」，以停火、人質釋放、瓦解巴勒斯坦激進組織哈瑪斯為核心目標，成功促成階段性停火。然而，相關安排未能轉化為全面和平，以色列與哈瑪斯之間的衝突隨後再度升溫，哈瑪斯表示在巴勒斯坦建國之後才肯繳械。

2026年1月14日，美國宣布啟動加薩和平計畫第二階段，加薩走廊將由巴勒斯坦人組成的過渡性「加薩治理國家委員會」（NCAG）治理，這個委員會由新的國際過渡機構「和平委員會」（Board of Peace）負責監督。

7. 2025年10月：聯邦政府史上最長關門，停擺43天

美國聯邦政府10月1日零時01分開始停擺，主因國會議員與川普在醫療政策的預算談判中意見分歧。聯邦政府總共停擺43天，為史上最長的政府關門，這場僵局在11月13日劃下句點。根據美國國會無黨派財政評估機構「國會預算辦公室」（Congressional Budget Office）估計，為期六週的關門，將造成約110億美元的永久性經濟損失。

川普宣布將H-1B工作簽證的申請費大幅提高至10萬美元，導致矽谷科技公司成本飆升。資料照

5000萬桶原油！突襲委內瑞拉背後盤算

8. 2026年1月3日：逮捕馬杜洛，接管3000萬至5000萬桶原油

川普宣布美軍完成突襲委內瑞拉，並逮捕委國總統馬杜洛，震撼全球！這也是美國自1989年以來，在拉丁美洲的最大規模軍事行動。1月6日，川普宣布，委內瑞拉當局同意向美國移交3000萬至5000萬桶受制裁的原油，以當前市場價格計算，這批石油價值介於18億至30億美元。此外，川普團隊正制訂全面計畫，打算在未來數年控制委內瑞拉石油。

9. 2026年1月7日：宣布退出66個國際組織

1月7日，川普政府宣布，將退出包括聯合國氣候變化框架公約在內的66個國際組織。這些組織多數聚焦於氣候、勞工、移民等議題。此舉被視為將「美國優先」的外交與孤立主義政策，做出最新的具體化措施。川普政府表示，這些多邊機制毫無必要、浪費資源，而且「與美國國家利益背道而馳」，甚至對美國國家主權、自由和整體繁榮構成威脅。

10. 2026年1月12日：撤銷逾10萬張簽證

美國國務院證實，過去一年已撤銷逾10萬張簽證，創下新紀錄，更反映川普重返白宮後，展開強硬的移民打擊行動。國務院表示，已成立「持續審查中心」（Continuous Vetting Center），目的是確保「所有在美國境內的外國人遵守美國法律，並迅速撤銷那些對美國公民構成威脅者的簽證」。