看懂狗狗身體語言！一次解析牠們最常被誤會的「7 種」行為

火報記者 張舜傑/報導

許多狗狗看似可愛、調皮或奇怪的行為，其實都藏著試圖與人溝通的情緒。當飼主誤解了這些肢體語言，就可能錯過狗狗真正的需求，透過觀察牠的姿勢、眼神與行動模式，就能更準確地理解狗狗在想什麼。

一、把頭側向一邊：不一定是裝可愛 而是在努力理解

當狗狗歪著頭看人時，多數飼主會覺得可愛，但狗狗的用意往往更單純。牠是在試著聽清楚你說的語氣、判斷你的情緒，並確認是否發生牠需要注意的事情。這個動作代表牠正專注於你，也象徵牠試圖回應你的語音訊號。

輕咬、躲到桌底或過度嗅聞，其實是在練習互動界線、尋求安全距離或探索環境資訊。圖:istockphoto

二、舔人的手或臉：這是尋求安定感的方式

狗狗舔人不完全是撒嬌，有時是因為牠想透過味道與觸感來建立連結。舔的動作能讓牠感到安心，也能傳達友善。當狗狗在緊張後突然跑來舔飼主時，通常是想確認「你還在我身邊」，是一種依附訊號。

三、背對你坐下：牠不是不理人，是把你當成信任對象

許多人看到狗狗背對自己時，會誤以為牠在忽略人。但這其實是狗狗展現信任的一種方式。把後背暴露給你，代表牠認為你不是威脅，而是安全的象徵。這是狗狗最自然、最輕鬆的靠近方式。

四、在你腳邊打滾：牠想靠近你，但不一定想被摸

狗狗躺下、露出肚皮或翻來覆去，看似邀請互動，實際上可能是在釋放壓力或尋求你的注意。有些狗狗會用這種動作來緩和緊張情緒，也會利用這姿勢讓飼主注意到牠。若牠的尾巴輕輕搖動、身體放鬆，才代表牠樂於被接觸。

五、輕咬或含住你的手：牠在練習控制力道

許多幼犬會輕咬飼主，看起來像調皮，但這往往是牠在測試與練習咬合的力道。狗狗會透過這種方式探索環境，也同時學習什麼程度是安全的。飼主若能溫柔回應、適時轉移牠的注意力，能讓狗狗更快掌握「友善互動」的界線。

六、躲到桌子底下：牠需要的是安全距離不是隔離

部分狗狗在陌生環境或遇到讓牠不安的刺激時，會選擇躲進狹窄的空間。桌子底下、沙發側邊、椅子旁都是牠們常選的地點。這不是拒絕飼主，而是用自己的方式穩定心情。給牠一些空間，牠反而更快回到你身邊。

當飼主能讀懂這些身體語言，狗狗就能在更安心的環境中生活，也會更願意配合與建立深層連結。圖:istockphoto

七、過度嗅聞周遭：牠正在評估現場，不是分心

在散步時，有些飼主會覺得狗狗到處聞來聞去很煩，但嗅聞其實是狗狗最重要的「世界掃描方式」。牠透過氣味了解地點、其他狗隻是否來過、環境是否安全。當狗狗突然大力嗅地板或草叢時，通常是在確認資訊，而不是忽視你的指令。

狗狗的身體語言藏著真實的感受，無論是緊張、信任、撒嬌或探索，都需要透過觀察才能被理解。當飼主能接收這些訊號，狗狗就能在更安心的環境中生活，也會變得更願意與人合作。理解牠的方式，就是建立關係最溫柔的開始。