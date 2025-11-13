看懂CGM報告不難！CGM黃金應用公式 醫師解析控糖新方法！

【健康醫療網／記者陳靖安報導】隨著健康意識提升，愈來愈多人更加關注自身血糖狀況，連續血糖監測系統（Continuous Glucose Monitoring，CGM）近年也逐漸被更多人所認識與使用。透過 CGM，我們能即時掌握血糖波動與變化，經由觀察日常飲食、運動、作息等行為對血糖的影響，為血糖管理提供更具參考性的數據依據。不過，CGM 報告上常見的專業名詞，對不少使用者來說仍稍嫌陌生。柏羽診所院長陳柏勳醫師 整理以下幾個重要指標，幫助讀者更快看懂 CGM 報告，提升血糖管理的信心。

CGM是什麼？它可以怎麼幫助控糖？

CGM 是透過一個微型感測器，持續偵測皮下組織液中的葡萄糖濃度，並藉由發射器將數值即時同步至手機應用程式。CGM 每分鐘連續紀錄血糖變化，全天 24 小時不間斷，連續監測可達 10-14 天。相較傳統指尖血糖量測，CGM 能呈現血糖波動趨勢，若搭配飲食、運動等日誌紀錄，更能協助個人了解行為與血糖變化之間的關聯。

教你看懂幾個CGM報告的重要指標

CGM 的報告有幾個重要指標，今天就用簡單的方式來解釋這幾個重要指標是什麼意思吧！

• TIR（Time in Range 目標範圍內時間占比）

意指血糖在一天中落在目標範圍（70-180 mg/dL）內的時間百分比，報告中通常以綠色區塊標示。TIR 佔比越高，代表血糖越穩定。研究指出，TIR佔比越低，糖尿病相關併發症風險可能越高。醫療上普遍建議 TIR 應維持至少 70%，意即 70% 以上的時間，血糖需控制在 70-180 mg/dL 目標範圍內，此將有助於穩定管理血糖。

• AGP（Ambulatory Glucose Profile, 24小時動態糖譜）

呈現配戴期間的整體血糖波動，幫助使用者觀察波動幅度，以及不同時段的高、低血糖異常現象。若曲線趨於平穩，通常可作為血糖變化穩定度的參考。透過 AGP 圖表，也能回顧生活作息、飲食習慣，作為後續飲食與藥物調整的參考依據。

• %CV（Coefficient of Variance 血糖變異係數）

為血糖標準差除以平均值的比率，反映血糖變異程度。簡單來說，就是「看你的血糖會不會大起大落的穩定指數」，數值越高，代表血糖波動幅度大；臨床上多以 %CV 36% 為參考標準，作為血糖變異度的評估依據。

• GMI（Glucose Management Indicator, 血糖管理指標，也可作為糖化血色素預估值）

GMI 為配戴 CGM 期間的血糖紀錄所推估出的 HbA1c 值，可作為快速觀察血糖概況的參考指標。GMI 愈能達到個人化的控制目標，意味血糖控制越穩定；若數值偏高，則需與醫師、衛教師討論調整飲食、生活作息、藥物或其他因素，以求穩定血糖。

看的見的進步 控糖更有信心！

CGM 的主要用途，不只是即時看到血糖數字，更能協助觀察日常行為對血糖的影響，讓血糖管理更有依據。透過數據累積的趨勢回顧，能幫助使用者發現自身的進步空間，進而調整生活模式，強化自我健康管理意識。柏羽診所院長陳柏勳醫師提醒，穩定的血糖管理，除了依循專業醫療建議外，也仰賴日常持續的小小努力，讓健康循序漸進，看得見的進步，提升對血糖趨勢的掌握度！

