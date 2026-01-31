看新聞台不用苦守有線電視 四季線上20個新聞頻道全部免費看

四季線上／綜合報導

近日衛廣法修正讓新聞台收看議題又成為焦點。目前有線電視上的52頻道多數是華視新聞， 但也有不少有線電視系統選擇先把52台空置，例如大豐有線電視自2020年12月12日即暫予空頻至今。

其實隨著影視收看習慣改變，台灣有線電視剪線潮激增，普及率已經跌破5成還不斷創新低，且有線電視受限於住家，無法滿足隨時收看新聞頻道的需求，反而是透過OTT、YT直播，成為許多人收看新聞的主要方式。

以四季線上而言，有超過一百個各類型頻道可以滿足對於新聞、綜藝、戲劇的需求，其中更包含20個國內外新聞頻道，除了這次引起關注的中天新聞台、華視新聞，其他還包含民視新聞 、 TVBS新聞、 東森新聞、三立新聞iNEWS、鏡電視新聞台、寰宇新聞台等台灣新聞頻道，以及NHK WORLD、DW德國之聲、半島國際新聞台 等國際新聞頻道，只要有網路，隨時隨地都可以透過手機、平板、電腦或大電視，即時掌握台灣與世界各地的最新消息與重要議題，而且是免費收看，可以說是既方便又實惠的好選擇。

