看新聞都是自己持槍恐嚇畫面！竹東男嚇到帶槍赴警局投案

新竹縣30歲劉姓男子日前在竹東鎮長春路臨時違停，遭後方車輛按喇叭提醒移車，他竟從車內掏出一把短槍，對準駕駛叫囂恐嚇。事件經媒體報導後，劉男看到新聞都是自己持槍畫面，12月1日深夜主動帶槍投案，警方已將槍枝送驗，確認是否具殺傷力。

劉姓男子被按喇叭就持槍恐嚇駕駛，結果看到新聞畫面都是自己，嚇到趕緊帶槍到警局投案。（圖／翻攝照片）

11月30日傍晚17時許，一輛紅色轎車違停在竹東鎮長春路一段265號的診所前，導致後方車輛無法前進。後車駕駛嘗試從對向車道超車，但因對向不斷有車輛經過而無法通行，只好按喇叭示意前方車主移車。此時，一名身穿黑色外套的男子從騎樓走出，手持短槍朝後方車輛靠近，槍口直指駕駛座方向，一臉兇狠地大聲叫囂咆哮，甚至走到車門邊繼續恐嚇，嚇得後車駕駛趕緊找機會駛離現場，整個過程都被行車紀錄器完整拍下來。

劉姓男子被按喇叭就持槍恐嚇駕駛，結果看到新聞畫面都是自己，嚇到趕緊帶槍到警局投案。（圖／警方提供）

劉姓男供稱槍枝是空氣槍，平時放在車上防身用，被按喇叭一時火氣上來才拿槍嚇阻對方。（圖／警方提供）

影片在網路瘋傳，引發網友討論，由於被恐嚇的駕駛當時也打電話報警，因此竹東警分局獲報後，立即鎖定車牌，確認車主就是劉姓男子，不過因為劉男看到新聞報導，都是自己持槍的畫面，嚇得不知所措，12月1日晚間10時許，自行帶槍投案。

劉男向警方表示，槍枝是從遊戲店買來的空氣槍，平時放在車上防身用。他說當時臨時違停是到旁邊店家買東西，但聽到對方在門外狂按喇叭，出來移車時對方還是持續按喇叭挑釁，一時火氣上來才會拿槍嚇阻。警方表示，槍枝已送驗確認是否具有殺傷力，全案訊後將劉男依恐嚇、社會秩序維護法送辦。

