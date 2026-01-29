看新聞驚見自己「死在伊朗」！她傻眼：我還活著

24歲以色列女子諾亞看電視發現自己遭媒體報導於伊朗抗議活動中身亡。圖／翻攝自IG@nnnnoya

「我這輩子都沒去過伊朗！」以色列24歲女子諾亞．齊翁（Noya Zion）表示，日前她在家中看電視，突然以色列第12頻道張貼她曾在社群上發布的照片，指出諾亞為伊朗抗議活動中，被殺害的4名猶太人之一；消息曝光，諾亞父親也在社群回報女兒生命安全，同時稱該電視台是「愚人頻道」。

根據《Albawaba》報導，以色列女子諾亞看電視時，驚見第12號頻道張貼了她的照片，一旁還寫上「在伊朗抗議活動中被殺害的4名猶太人之一」，令諾亞震驚指出，自己這輩子從未去過伊朗，並拍攝影片強調「我還活著，就坐在家裡」，而當時半小時後就要外出。

廣告 廣告

諾亞父親得知消息也在社群回應此事，指出諾亞先前才被誤認為一名名為賈瓦赫里安（Sanaz Javaherian）的示威者，遭報導稱因抗議言論逮捕，被伊朗政權毆打1小時致死，13天後遺體送回，卻因毀容無法辨識。

如今再被誤指死亡消息，父親無奈認為，也許諾亞長得像電視劇《德黑蘭》裡的女演員妮芙．蘇丹（Niv Sultan）才獲得關注，不過「無論誰像誰，都祝妳們倆平安」，強調「總之，我們的諾亞上週不在德黑蘭」，並批評媒體是「愚人頻道」，散佈來自社群上的假新聞。



回到原文

更多鏡報報導

男星「躺在床上」就能賺錢！僅靠一批超級粉絲 5年收益達8千萬

以為休息室很隱密！澳網選手長達1分鐘「摔球拍」畫面全遭轉播

綾瀨水泥埋屍案38年！兇手出獄後月入40萬 愛看當年案件影片辯與事實不符

38歲兒突失聯…母到場驚見「客廳有斷腿、臉被咬爛」！竟是幫友顧惡犬喪命