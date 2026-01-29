看新聞驚見自己「死在伊朗」！她傻眼：我還活著
「我這輩子都沒去過伊朗！」以色列24歲女子諾亞．齊翁（Noya Zion）表示，日前她在家中看電視，突然以色列第12頻道張貼她曾在社群上發布的照片，指出諾亞為伊朗抗議活動中，被殺害的4名猶太人之一；消息曝光，諾亞父親也在社群回報女兒生命安全，同時稱該電視台是「愚人頻道」。
根據《Albawaba》報導，以色列女子諾亞看電視時，驚見第12號頻道張貼了她的照片，一旁還寫上「在伊朗抗議活動中被殺害的4名猶太人之一」，令諾亞震驚指出，自己這輩子從未去過伊朗，並拍攝影片強調「我還活著，就坐在家裡」，而當時半小時後就要外出。
諾亞父親得知消息也在社群回應此事，指出諾亞先前才被誤認為一名名為賈瓦赫里安（Sanaz Javaherian）的示威者，遭報導稱因抗議言論逮捕，被伊朗政權毆打1小時致死，13天後遺體送回，卻因毀容無法辨識。
如今再被誤指死亡消息，父親無奈認為，也許諾亞長得像電視劇《德黑蘭》裡的女演員妮芙．蘇丹（Niv Sultan）才獲得關注，不過「無論誰像誰，都祝妳們倆平安」，強調「總之，我們的諾亞上週不在德黑蘭」，並批評媒體是「愚人頻道」，散佈來自社群上的假新聞。
