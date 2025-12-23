看新聞「手癢」想仿效！20歲男亂按捷運警鈴謊報「炸彈客」 逃到台南仍被逮

[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導

台北車站19日發生無差別攻擊事件後，各地交通運輸面臨模仿與恐嚇風險。高雄捷運昨（22）日晚間也傳出惡作劇案件，一名20歲李姓男子在紅線巨蛋站刻意按下緊急警鈴，謊報「有炸彈客」，隨後搭車至左營站再度犯案。警方獲報後立即成立專案小組，循線追查，最終在台南將人逮捕到案。

高雄捷運昨（22）日晚間一20歲李姓男子兩度按下緊急警鈴，謊報「有炸彈客」，逃逸台南後仍被逮捕。（翻攝畫面）

警方調查，李男於22日晚間9時許，先後在巨蛋站與左營站惡意觸動緊急設備並散布不實訊息，隨即轉乘台鐵南下企圖逃逸。專案小組調閱監視器畫面鎖定身分，約3小時後在台南市將其拘捕。李男供稱，近日看到媒體大量報導隨機傷人事件，一時「手癢」想仿效、博取關注，才會亂按警鈴。

初步了解，李男領有身心障礙手冊，無穩定工作，曾有竊盜、詐欺等前科，長期居無定所。警方認為其行為已嚴重影響公共安全，檢方複訊後，考量有再犯之虞，已向法院聲請羈押。

全案依《刑法》恐嚇公眾危安等罪嫌，移送橋頭地檢署偵辦；另因任意操作捷運設備，亦違反《大眾捷運法》，後續恐面臨新台幣1萬元至100萬元罰鍰。警方與司法單位強調，對於此類模仿、恐嚇行為將嚴辦不貸，呼籲民眾切勿以身試法。

