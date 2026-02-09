看日期不如靠鼻子聞！「7類食物」超過保存期限仍可吃 這些東西過期拜託快丟

專家指出「4類食物」超過保存期限仍可吃，與其看日期不如靠鼻子聞。示意圖／取自photoAC

在食品價格居高不下的2026年，如何避免食物浪費成為每個家庭的重要課題。根據ReFED估計，美國消費者因對包裝上的「日期標籤」產生誤解，每年竟扔掉高達30億磅的食物，價值約70億美元（約新台幣2210億元）。食品專家強調，多數日期標籤指的是「品質最佳期」而非「食安截止日」。

超過「保存期限」是過期了？還是不新鮮了？

根據外媒報導，門多西諾食品諮詢公司執行長布萊恩（Bryan Quoc Le）指出，大多數日期標籤都與品質有關，而不是與安全有關。2025年的一項研究發現，仍有43%的消費者會慣性丟棄即期食物。事實上，除了嬰兒配方奶粉受到聯邦法律強制規範外，美國農業部（USDA）表示，大多數食品只要處理得當，即使過了標籤日期，仍具備安全性與營養。

廣告 廣告

2025年的一項研究發現，仍有43%的消費者會慣性丟棄即期食物。示意圖／取自pixabay

哪些食物「過期」還能吃？專家點名7類食物

雖然日期僅供參考，但儲存方式是關鍵。以下是專家整理出過了標籤日期後，通常仍可安全食用的清單：

罐頭食品：若儲存環境良好，保存期限可比包裝日期延長1到2年。

義大利麵、米飯、穀物：只要包裝完好無破損，過期後數週甚至數月依然美味。

冷凍食品：根據 USDA 說法，冷凍食品理論上可「無限期」安全食用，雖然口感與風味會隨時間衰減，但不會產生毒素。

發酵食品（如泡菜、味噌）：這類食品會持續發酵，過期後風味會變酸、口感變軟，但通常不具風險。

未開封包裝零食：如麥片、洋芋片等，即使過了最佳食用日期，若無油耗味通常仍可食用。

絕對不能省的「斷捨離」

儘管許多乾貨可以延壽，但Raj Dasgupta博士提醒，某些高風險食物一旦過期就必須扔掉，避免感染李斯特菌或沙門氏菌，包括：易腐敗的肉類、家禽、魚類、乳製品與雞蛋，以及熟食肉品。

此外，若發現罐體膨脹、滲漏或生鏽，出現霉斑、異味、黏液或異常褪色，代表食物已產生致命細菌（如肉毒桿菌），應立即丟棄。

用感官取代盲從標籤

專家建議，在處理常溫與冷凍食品時，應先運用視覺與嗅覺進行初步判斷，而非看到標籤日期就直送垃圾桶。減少浪費不僅能保護錢包，更是友善環境的具體行動。



回到原文

更多鏡報報導

考上警大卻GG！台南「警界彭于晏」為正妹放水、下班滑進房5小時 綠帽男怒：聽到親密聲

師生戀玩很大！台中數學老師車停路邊「解內衣舔胸又舌吻」 國三妹甜喊：臭澀寶

去日本UNIQLO小心！衣服口袋藏「這東西」 結帳秒變冤大頭幫小偷買單

狼父對親生3名國小女兒下手 7年性侵猥褻175次！法官震怒重判663年