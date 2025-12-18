看旺明年！王品喊營收破200億築間、樂多多拓店

餐飲集團也開辦尾牙，樂多多就砸500萬席開80桌，而王品集團更開近千桌。（圖／東森新聞）





進入尾牙季，餐飲集團也開辦尾牙，樂多多就砸500萬席開80桌，而王品集團更開近千桌，近萬名員工同樂，還找來藝人Ella、啦啦隊員李多慧表演，餐飲集團都看好馬年依舊暢旺，都有拓店計畫，但搶人才是關鍵，所以都有加薪計畫。

勁歌熱舞一首接一首，尾牙現場猶如演唱會。

餐飲集團員工：「team王品team王品。」

席開近千桌，近萬人同樂，抽出亞洲線機票，摸彩總獎金累積千萬元，因為今年業績算是很耀眼。

王品集團董事長陳正輝：「今年（業績）應該會到180多億，明年要突破200億元，應該老實說不是太困難的事情，我們年終獎金固定一個月，但是我們每個月都會發獎金，所以我們的獎金事實上都超過三個月以上。」

展望明年有信心，蝦計畫在台開出30間以上門店，業績達到200億元沒問題，問題是怕缺工，所以開徵1200人外，目前人力已經先把廚工轉到央廚，同時引進800位二度就業的銀髮族，至於築間則是明年初才舉辦春酒，目標再展10到15家店，預計將再招募500人以上，服務人員加薪1千元，早班最高薪資由4萬2調為4萬3，夜班從4萬8調為4萬9，調幅2．3％。

樂多多，尾牙砸500萬元，席開80桌，抽獎總獎金超過300萬元，乾杯、這一鍋尾牙春酒還在規劃中。

樂多多集團品牌公關經理徐家瑜：「（2026年）我們規畫在全台，以及全球5個國家地區，開出20家直營門店，同時在一月份的聯合招募中，也將會釋出百名儲備店長職缺。」

餐飲業看旺明年，但要祭出銀彈，吸引新血加入，把人力補足，才能勢如破竹。

