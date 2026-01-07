看旺營收成長 小摩調高台積電目標價到2100
[NOWnews今日新聞] 又有外資上調台積電目標價，摩根大通（小摩）調高台積電（2330）股價的目標價24%，調升至新台幣2100元，並維持「加碼」的投資評級，主因為預期今、明兩年的營收都將強勁成長二位數百分比。
小摩的Gokul Hariharan等分析師表示，台積電今年的美元營收可望擴增30%，利多包括N3（3奈米製程）需求暢旺、N2（2奈米製程）加強增產、先進封裝有成長空間，以及綜合平均售價（blended average selling price）有望強勁上揚。
小摩預期，台積電2026年的毛利率區間將處於60%-70%區間的下緣，原因包括新台幣匯率偏弱、綜合平均售價強勁上漲、以及N3良率與組合改善。
台積電2027年營收也有望成長20%以上，因為先進節點產能依然緊俏，且人工智慧（AI）資本支出投資繼續成長。
輝達執行長黃仁勳預期今年與台積電合作規模會非常龐大，對台積電而言，代表產能能見度與長期營收動能具支撐力。
不過，利多仍未反映在股價表現上。台積電今日股價走勢轉弱，盤中一度失守1700元整數關卡，最低觸及1665元，下跌40元、跌幅2.34%。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
美股週一再走高！道瓊站49000點關卡 遇壓！台股開盤下跌163點
黃仁勳證實很快再度訪台！外媒：「3大重要行程」曝光
00981A成分股納0050、0052 「ETF買ETF」操作背後原因竟是「它」
其他人也在看
偷賣未上市股票被抓包！這家電源供應器大廠跌停鎖死失守票面
電源供應器大廠立德電子（3058）傳於2023年、2024年間，有高階經理人私自將公司持有的未上市股票出售給萊力國際商務公司及時任董事長的廖蒲爵，2年內共賣出1,450萬股、金額逾1.7億元，該案經會計師查帳後發現弊端，檢調昨（6）日發動搜索、約談10人，受到此利空影響，立德今日股價直接以跌停板價9.27元，跳空跌停鎖死並跌破票面，一舉創下2022年11月以來的新低。中時財經即時 ・ 2 小時前 ・ 4
台股來到3萬點！阮慕驊稱笑不出來：漲點集中在這5檔其他是莊孝維？
台股今（5）日大漲755.23點，終場加權指數收在30105.04點，並創下首次衝上3萬點大關。其中台積電的貢獻指數漲點677點，占今日漲點755點的比重超過89%。相較之下，上市櫃公司合計下跌家數達到上千家，表現兩極化。對此，財經專家阮慕驊直言，台股今日大漲755點，光這5檔股票加起來就貢獻725點，其它股票是「莊孝維」？中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 140
目標價喊120元！「這記憶體」爆40萬張大量飆連3漲26% 2026年EPS上看7.5元
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股記憶體族群今（6）日表現搶眼，主要原因在於多項產品因全球各大廠商的產線多轉移至HBM而呈現供不應求的情況，價格不斷...FTNN新聞網 ・ 17 小時前 ・ 11
台股飆到歷史高點！為何老手反而不敢買 答案藏在這條均線
台股從技術面觀察，大盤指數短線漲速明顯加快，今(5)日再度大漲一舉站上3萬點關卡，明顯遠離季線，市場開始浮現過熱疑慮。上週延續強勢攻勢，在新年度資金回流與法人積極卡位下，加權指數單週大漲793.79點、漲幅2.78%，收在29,349.81點，再度改寫歷史新高，成交值同步放大至6,488億元，顯示市場追價意願明顯升溫。代表中小型股的櫃買指數表現同樣不弱，單週上漲6.53點、漲幅2.41%，收在278.03點，走勢呈現高檔震盪偏多格局，隱約浮現挑戰新高的氣勢。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 21
記憶體大廠獲利暴增1000％ 股價卻冷「震盪背後藏玄機」
記憶體模組族群近期成為盤面焦點，威剛、十銓因股價波動達到注意交易資訊揭露標準，依規定提前公告去年11月自結獲利，單月年增率雙雙超過1,000%。不過利多提前反映，市場追價力道轉趨保守，威剛早盤一度上漲逾半根停板，終場漲幅收斂至3.39%。十銓盤中一度翻黑下探192.5元，終場上漲0.26%，上漲0.5元。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 4
跟著億萬大咖布局！專家點名1月「這4檔」股票必買 搭上賺錢順風車
為了提早實現財富自由，不少人選擇斜槓經營或投入投資市場，而觀察億萬富豪與對沖基金經理人的布局方向，往往成為投資人關注焦點。根據投資媒體《Motley Fool》報導指出，多位重量級投資人不約而同重押人工智慧（AI）相關股票，且幾乎沒有理由懷疑，2026年的市場表現會與2025年出現明顯落差。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 4
台積電又熄火！跌40元至1665元 專家點名「1價位」再進場
輝達執行長黃仁勳預期今年與台積電（2330）合作規模會非常龐大，但台積電今（7）日股價再度熄火，失守1700元關卡，盤中最低觸及1665元，下跌40元或2.34%，專家表示，漲多拉回，投資人等拉回到五日線1640元附近再進場布局。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前 ・ 11
搭上記憶體缺貨、SpaceX訂單利多！面板四虎高掛紅燈 半導體旺宏、台勝科同列19檔漲停股
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（6）日開盤下跌171.39點至29,933.65點，隨後翻紅陷震盪，目前上午10時50分暫報30,341.78點，維持在上漲236....FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
日本掀私有化浪潮！「撒隆巴斯」百年藥廠擬下市 收購案估值破9百億
據外國媒體今天（1/6）報導，日本越來越多企業決定私有化，以躲避監管與投資人的壓力，最新消息指出，以「撒隆巴斯痠痛貼布」聞名的日本百年藥廠久光製藥，其執行長中冨一榮擬買下所有股份，交易估值破9百億元台幣。太報 ・ 21 小時前 ・ 16
驚人！台股8007億元交易量史上最大 證交稅一天可收22億元
台股今（5）日氣勢如虹，加權指數盤中大漲近千點，最高攻上30,339.32點，一舉改寫歷史新高；終場漲755.23點、收在30105.04點，成交金額達8,007.94億元，創下史上最大量。資深證券分析師呂漢威推估，今日可貢獻的證交稅金額約為19億元。Yahoo奇摩股市 ・ 2 天前 ・ 89
美股狂漲三年牛市結束了嗎？華爾街這樣看
根據《彭博》周一 (5 日) 報導，美股在過去三年累計大漲約 78%，寫下近年少見的強勁表現，但華爾街多數多頭人士認為，隨著市場進入 2026 年前夕，漲勢仍有望延續，卻不再如先前那般猛烈。分析師普遍預期，今年美股仍將收高，但投資人鉅亨網 ・ 1 天前 ・ 3
化工題材行情旺！「這檔」打入台積電CoWoS供應鏈領「3檔」漲停鎖死 中華化、勝一也吃香
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導今（5）日台股加權指數在台積電（2330）領頭下，盤中一度飆上30,339.32點，暴漲超過980點。而受惠於盤面行情旺，再加上晶圓...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
AI伺服器需求旺＋HBM供貨吃緊！「記憶體封測大廠」飆漲停股價連4漲 攜手友達同登量價雙增王
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數昨（5）日終場漲755.23點，收30,105.04點，漲幅2.57%。受惠AI伺服器需求湧現，HBM供貨持續吃緊下，點火封測族...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
達人理財／月薪3萬5到資產破億 補教老師靠押孤支翻轉人生
30歲、月薪3萬5千元的補教老師，10年後翻身資產破億！與一般投資人害怕虧損、忙著分散風險的做法不同，楊家杰反其道而行，靠著一套近乎逆人性的投資紀律：集中火力、蓋牌抱股、不停損，將人生從房貸壓力解放出來，甚至創造了一條財富上升曲線。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 15
獨家》華邦電創新高！藝人香蕉「跌到13元也沒賣」獲利6位數心情曝
台股加權指數昨(5)日首度站上3萬點大關，台積電一度飆上1695元天價，華邦電也創下歷史新高，以95.5元坐收。藝人香蕉（王俊傑）先前因持有星宇航空在股東會上發言成名，昨日他也分享自己持有華邦電股票的投資心得，直言即使「跌到13元一路漲到90元都沒賣掉」，最終在股價高點賣掉12張，獲利6位數，嗨喊「全年度的拍攝旅費完成了」，同時也向《中時新聞網》分享自己的投資過程。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 21
記憶體成燙手山芋？自營商急售3檔提3.8億逃跑 群創「連9日收紅」失血上千張淪箭靶
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（6）日終場漲471.26點，以30,576.30點作收，漲幅1.57%，據證交所籌碼動向，自營商（自行買賣）買超27.70億...FTNN新聞網 ・ 13 小時前 ・ 1
【Follow 法人】台股破3萬點！外資大砍0050逾5萬張 台積電同步小幅調節
台股今（5）日突破3萬點，收30,105點創歷史新高，成交量放大至7,897億元，法人買盤趨保守，三大法人僅買超31.85億元，外資反手賣超76.43億元。觀察外資買賣超，買超集中在高股息ETF以00919獲逾7萬張，反之外資賣超則以0050大砍5.6萬張，台積電（2330）則同步遭小幅調節逾5千張。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 18
唱衰仔崩潰了！台積電狂飆天價 專家曝「1關鍵」ETF族笑開懷 網嘆後悔
台股今（5）日迎來關鍵時刻，在台積電強勢帶動下，加權指數一口氣衝破3萬點整數關卡，寫下歷史新高。台積電股價開盤後迅速走高，最高來到1,695元天價，不僅點燃市場多頭氣氛，也讓不少投資人直呼「真的見證歷史」。對此，財經作家阿格力也在臉書粉專發文，形容這波行情是「媽媽樂等級」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 21
投資人無感的3萬點？逾70％個股下跌
費城半導體指數上週五大漲4.01%，台積電（2330）美國ADR飆漲5.17%，換算成台幣台積電已攻上2000元大關，今日台積電跳空大漲，漲幅逾6%，貢獻加權指數漲點逾800點，加權指數一度狂漲近千點，一口氣衝上3萬點大關，再創歷史新高，台積電相關供應鏈股價跟著衝高，但以中小型股為主的櫃買指數卻是開自由時報 ・ 1 天前 ・ 19
台股衝破3萬點是台積電「一個人的武林」？國安基金操盤手阮清華：退場前不賣股
台股今（5）日盤中一飛沖天，大漲近千點至30,339.32點，首度攻破3萬點整數關卡、再創歷史新高。針對外界高度關注國安基金後續動向，以及今年是否又是台積電「一個人的武林」，國安基金執行秘書、財政部政務次長阮清華回應，希望產業發展可以更平衡，同時國安基金尊重市場機制，不會壓抑台股，在正式退場前也「不會賣股」干預市場走勢。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 46