看旺經濟 龔明鑫：五大信賴產業產值再攀高

經濟部今（5）日舉行年終記者會，回顧2025年經濟成果以及展望今年經濟目標。經濟部長龔明鑫說，台灣去年經濟成長率（GDP成長率）概估8.63%，創15年新高，今年預測在高基期之下仍可維持「坐三望四」水準；今年目標包含與產業公協會成立「經濟及產業諮詢會」交流意見，以及擴大推動五大信賴產業，讓相關產值更上一層樓，衝破11兆。



龔明鑫表示，報告在資通信產業及AI領軍之下，主計總處概估去年GDP成長率為8.63%，創15年來新高，如今美國對等關稅已經拍板在15%不疊加關稅，讓傳統產業可以與許多國家在同樣立足點上競爭，相較於去年採取守勢，今年就更有機會可以積極挑戰市場。



據國際預測機構，全球經濟約落在2.7%至3.3%間，綜合各經濟單位評估，台灣應「坐三望四」，國發會則相對樂觀，今年GDP成長率目標值為4.56%，顯示台灣在去年高基期之下仍可以維持相當成長動能。



龔明鑫表示，台灣出口、投資去年都迎來好表現，台灣對等關稅也拍板，可說是破繭而出、撥雲見日，但面對今年AI需求、地緣政治及關鍵材料限制等不利因素，經濟部也必須要做好準備。



對此，經濟部提出多項施政重點，首先是成立「經濟與產業諮詢會」，由經濟部與產業公協會代表一同籌組，並且依照「產業及永續發展」、「商業及中小企業發展」、「國際經貿及投資」及「能資源發展」分組優化台灣經濟及產業發展環境，以及解決台灣產業發展結構性問題。



龔明鑫也提到，包含半導體、AI、次世代通訊、軍工、安控的「五大信賴產業」去年產值突破10.3兆元，若今年成長1成就可破11兆元。



談到今年目標，半導體將著重於「矽光子」的應用發展、材料與設備的供應鏈空缺，擴大封裝服務，如今美光在台灣加碼高頻寬記憶體（HBM），補足台灣技術不足，未來若可以成行就能補上台灣AI供應鏈的一塊拼圖，不用再仰賴韓國廠商來供應。



而在軍工產業去年2308億元，2026年補足無人機關鍵模組技術缺口，並強化國內量產能量，支應軍用及公務應用。他特別說，無人機2024年產值50億元，去年已成長至129億元，今年目標推動台灣無人機產值達200億元，並目標在2030年突破400億元。工研院於1月華府簽署Green UAS授權評鑑及服務協議契約，成美國以外唯一認證據點，進一步會談 Blue UAS 美軍認證



另外，龔明鑫上週赴美參加「台美經濟繁榮夥伴對話」，簽署7項協議，其中談到無人機供應鏈、關鍵礦物供應鏈，以及台美同意探索在菲律賓及拉丁美洲等共同優先區域進行合作計畫。



他說，面對台灣稀土需求，將提出「關鍵礦物應用高值化推動計畫」，鼓勵廠商將過去高度依賴進口的稀土衍生產品，改由國內自行研發與生產，強化產業鏈自主性；台美EPPD合作，佈局海外多原料源。此外並搭配環境部擴大廢馬達回收利用規模、掌握本土回收料源，目標在2030年完成稀土量產線滿足50%本土需求。



媒體詢問，台灣與美國要如何在菲律賓及拉丁美洲合作？龔明鑫說，外交部本來就有與拉美國家，尤其是巴拉圭有經濟合作議題，尤其部分紡織業相當有意願去投資，透過巴拉圭進入「南方共同市場」；菲律賓則是開啟工業園區，這部分公協會都持續在討論。

