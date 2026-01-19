看旺2026景氣！中經院估GDP達4.14% 台積電加碼投資成最強後盾

中華經濟研究院院長連賢明。徐筱嵐攝



中華經濟研究院今（1/19）日舉辦「2026年經濟展望論壇」，院長連賢明表示，儘管全球環境變數仍多，受惠於AI需求強勁、貿易協議效應及台積電大幅加碼投資等利多因素，2026年經濟成長預期比原先更加積極，全年經濟成長率將達到4.14%，成長幅度不僅優於主計總處預期，更展現經濟在關鍵產業帶動下的穩健擴張 。

至於台美關稅談判甫於上週出爐，外界高度關切企業大規模赴美投資恐會產生排擠效應，進而降低國內民間投資，連賢明重申，民間對美實際投資額為2500億美元，並非外界傳聞的5000億美元 ，赴美投資並未降低國內投資熱度，反而呈現擴張態勢 。

連賢明強調，AI產業是驅動台灣經濟的核心動能，其中台積電的全球佈局與投資動向最具指標意義，根據上週最新的法說會內容，其年度投資預測由原先的400億美元大幅上修至521億到561億美元，單一年度增幅約150億美元，顯示AI需求的強度遠超外界想像 。

他以台積電為例，儘管在美國亞利桑那州設廠，但在台灣投資規模更大，如落腳高雄一次興建五座2奈米廠 ，觀察營運效率，海外廠區仍不及本土廠區，企業需要母廠強勁的盈利與現金流來支撐海外發展；在技術進程與產能佈局上，台積電在國內的3奈米製程月產能預估可達20萬片，而亞利桑那州一廠的月產能僅約2萬片 。

連賢明認為，當美國廠的技術與產能於2027至2028年逐步推進時，國內技術預計已領先邁向1.6奈米製程，顯示核心競爭力依舊紮根台灣，國內投資地位並未被動搖 。

連賢明說明，關稅談判結果底定後，對國內經濟產生三大利多，一是傳統產業稅率由20%降至15%，讓傳統產業在過去十幾年來，首度與日本、韓國等競爭國在完全公平的稅率上角逐美國市場，是重大政策紅利 ；二是高科技業不確定性消除，232條款解除半導體課稅的長期疑慮，對台積電及相關科技大廠的投資信心與股價表現均有正面助益 ；三是深化雙邊投資合作，美國擴大投資五大信賴產業，有利於高階製造與新興產業引入先進技術，並助益新創公司接軌國際具體的合作模式 。

連賢明補充，由於台灣對美貿易順差持續居高，去年已達1500億美元，預測今年匯率將呈小幅升值趨勢，全年平均匯率落在美元兌新台幣為30.33元，而預測通膨為1.64% 。雖然關稅談判落幕，仍須經立法院審議，且產生的實際影響仍需時間評估，但看好AI產業與台積電的強勁成長，對整體展望抱持正面樂觀態度 。

